Ilyen sem volt még: tűmentes oltásokat biztosít egy magyar kórház

A Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány támogatásának köszönhetően négyezer oltás beadására alkalmas orvostechnikai eszköz áll rendelkezésre, amely teljes mértékben helyettesíti a hagyományos, tűvel történő oltási módszert. Az intézmény közleménye szerint

a program az ajánlott védőoltások beadásával indul, ami jelentősen csökkentheti a gyermekek oltással kapcsolatos félelmeit és szorongását.

Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa hangsúlyozta az új módszer jelentőségét:

a daganatos megbetegedésben szenvedő gyerekek sok nehézségen mennek át mind a kezelés, mind a rehabilitáció során.

Hozzátette, éppen ezért nagy könnyebbség számukra, hogy az egyedi oltási rendjükben legalább az ajánlott oltásokat a jövőben tűszúrás nélkül kaphatják meg egy olyan innovatív megoldásnak köszönhetően, amely szinte fájdalommentes és amelyet elsőként alkalmaznak Magyarországon.

Az úgynevezett JET-injektor egy tű nélküli eszköz, amely egy speciálisan kialakított felületen keresztül nagy nyomással juttatja a gyógyszersugarat a testszövetbe. Bár a tűmentes megoldások nem újkeletűek, ez az orvostechnikai eszköz most vált elérhetővé Európában, így Magyarországon is.

Mészner Zsófia gyermekgyógyász, infektológus, a The Mission Board on Vaccination in Europe tagja és a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet módszertani igazgatója kiemelte:

A magasnyomású JET-injekció beadása meglehetősen egyszerű, azonban az eljárás esetében is feltétlenül szükséges a megfelelő képzés az eszköz használatához.

Hozzátette, hogy az eszköz alkalmas bármely fél milliliter adagos védőoltás beadására, és a gyermekek egyéni oltási tervek alapján 5-12 oltást kaphatnak.

A Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány 6,2 millió forintos adománya lehetővé teszi, hogy a jövőben az onkológiai betegek mellett más súlyos krónikus betegségben szenvedő gyermekek számára is elérhetővé váljon a tűmentes oltások és egyéb injekciók beadása. Ez a fejlesztés jelentős előrelépést jelent a gyermekek egészségügyi ellátásában és életminőségük javításában.

