Lejjebb húzta GDP-növekedési előrejelzéseit az MBH Bank

Idén várhatóan 1,6 százalék körül alakul a GDP-növekedés, a szerény bővülést a vártnál gyengébb külső kereslet és a beruházások csökkenése indokolja – vélik az MBH Bank szakértői, akik a legfrissebb makrogazdasági előrejelzéseket ismertették. A 2025-ös évre 3,4 százalékos GDP-növekedést és kedvezőbb kamatkörnyezetet prognosztizál az MBH Elemzési Centrum, amelyhez már a beruházások szemmel látható élénkülése is hozzájárul.

Budapest Economic Forum 2024 Milyen környezetben működhet és hogyan teljesíthet a magyar gazdaság a következő másfél évben? Ezt beszéljük meg szakértőkkel, döntéshozókkal a Budapest Economic Forumon!

Az MBH Bank elemzői a 2024-re vonatkozó GDP-növekedési előrejelzésüket a júliusi 2,7%-ról 1,6%-ra csökkentették, melyet elsősorban a beruházások vártnál nagyobb visszaesése, valamint a külső kereslet gyengülése indokol.

A 2025-ös évre az ideinél magasabb, 3,4 százalékos gazdasági növekedést prognosztizálnak az elemzők, ugyanakkor ezzel kapcsolatos várakozásukat is lefelé korrigálták (4,2%-ról). „Az ipari exporttermékek gyengülő kereslete miatt a hazai ipari termelés a vártnál lassabban bővül, ugyanakkor a megtakarítások fokozatos visszaépülésével a háztartások fogyasztásának élénkülése tovább folytatódhat, ami a kiskereskedelmi forgalom vártnál magasabb, 4,1 százalékos növekedését eredményezi. Jó hír továbbá, hogy a beruházások – részben az egyre kedvezőbbé váló kamatkörnyezet miatt – várhatóan jövőre már nem fogják vissza a növekedést. Az ország exportpiaci részesedése is emelkedhet az elmúlt években elindított autóipari beruházások gyártási fázisba állásának köszönhetően” – mutatott rá Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

Az elemzők 2026-ra vonatkozóan is inkább bizakodóak, a GDP 3,8 százalékos növekedését vetítik előre, amelyben már a közösségi fogyasztás és a beruházások jelentős élénkülése is érezteti hatását.

Továbbra is feszes munkaerőpiac

A munkaerőpiac elmúlt egy évben látott oldódása mellett az elemzők szerint a teljes foglalkoztatottság állapota továbbra is elérhető közelségben van. A munkanélküliségi adatok június-augusztus közötti időszakban enyhe emelkedést mutattak, a ráta 4,2 százalékról 4,3 százalékra nőtt, amely 0,2 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbi értéknél. Abban az esetben, ha a gazdasági teljesítmény javulni tud a harmadik negyedévben, a munkanélküliségi ráta valamelyest mérséklődhet, így éves átlagban elérheti a 4,2 százalékos szintet.

Összességében továbbra is viszonylag feszes munkaerőpiacra van kilátás, ami a bérnövekedésre is nyomást gyakorol. A bérdinamika vélhetően továbbra is jelentősen meg fogja haladni a következő hónapok inflációs adatait, így a háztartások számára az elkölthető jövedelem tovább növekedhet az év hátralévő részében.

A toleranciasávon belül maradhat jövőre az infláció

Az infláció – júliusi kiugrását követően – augusztusban és szeptemberben a jegybanki toleranciasávon belül maradt, sőt szeptemberben, 2021 januárja óta először, ismét elérte a jegybanki célértéket, azaz a 3 százalékot. A dezinflációt segítette az üzemanyagárak csökkenése, valamint hogy a szolgáltatások árai is mérséklődtek havi összevetésben, ami hosszú idő után először hozott árcsökkenést ebben a szegmensben. Bár szeptemberben a szolgáltatások előző év azonos időszakához mért drágulása 9,5 százalékról 8,4 százalékra csökkent – ez a szint még mindig igen magasnak tekinthető.

„Az idei év végén várhatóan ismét emelkedik az infláció, elsősorban az alacsony bázis miatt, így az éves átlagos infláció 3,8%-ot tehet ki. Jövőre a béremelkedés növelheti a belső keresletet, ami felfelé nyomja az inflációt, ugyanakkor a gazdaság ciklikus folyamatai ez ellen hatnak, így az áremelkedés várhatóan a toleranciasávon belül marad” – mondta el Balog-Béki Márta, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője.

2025-re az inflációs várakozásukat az elemzők enyhén felfelé, 3,6 százalékra módosították. A jegybanki 3 százalékos inflációs cél fenntartható elérését inkább 2026-ra várják az MBH Bank elemzői, de az éves átlagos infláció ekkor is meghaladhatja a 3 százalékot.

Jövőre is folytatódhat a kamatcsökkentés

„A Monetáris Tanács a júniustól kezdődő időszakban a kamattartás vagy a kismértékű kamatcsökkentés mellett köteleződött el: júliusban 25 bázisponttal csökkentett, majd augusztusban kivárt, szeptemberben pedig ismét enyhe vágást hajtott végre” – idézte fel Balog-Béki Márta. A hitelintézet szenior tőkepiaci elemzője szerint a következő hónapokban az alapkamatot a jelenlegi, 6,50 százalékos szintről tovább lehet csökkenteni, melyhez a nemzetközi kamatkörnyezet is kedvező feltételeket teremt. Mindezeknek köszönhetően, előreláthatólag 2024 végéig az MNB 6,25 százalékra mérsékli az irányadó kamatszintet.

A jövő évben várhatóan folytatódhat a kamatcsökkentésre vonatkozó törekvések: 2025 végére 5%-ra mérséklődhet az irányadó hazai ráta. Ezt követően, 2026-ban viszont már legfeljebb kismértékű további kamatcsökkentés valószínűsíthető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images