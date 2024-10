Lejtmenetbe kapcsolt az építőipar

Visszaesett az építőipari termelés volumene augusztusban. Az előző hónaphoz képest 2,1%-kal csökkent a teljesítmény, ezzel nőtt az esélye, hogy az ágazat lefelé húzza majd a hónap végén megjelenő harmadik negyedéves GDP-adatot.

A 2,1%-os visszaeséssel folytatódott az ágazat cikkcakkos termelése, amibe nehéz erős trendeket belelátni. A 2022-es csúcshoz képest először egy erős visszaesést láthattunk, majd ezt egy kissé meglepő korrekció követte, ám az idén újra lejtmenet következett.

Összességében az építőipar zsugorodott, a kibocsátása jelenleg nem éri el a 2019-es, Covid előtti szintet.

Az építőiparból érkező anekdotikus információk alapján nem meglepő az ágazat visszaeső teljesítménye. A nemzetgazdasági beruházások látványos eséséből természetes módon következik az ágazat gyenge eredménye. Ehhez képest a KSH építőipari adatai nem is festenek olyan tragikus képet, az első félévben például kis növekedést is láthattunk a termelési volumenben rövid bázison. Az ágazat szereplői mindenesetre továbbra is csökkenést prognosztizálnak, ami azt jelenti, hogy a harmadik negyedéves GDP-változáshoz a kis súlyú ágazat várhatóan enyhe visszahúzó hatással fog hozzájárulni.

Az eddig részadatok alapján úgy tűnik, hogy most is az lesz a kérdés, mint a második negyedévi GDP-adatnál: pozitív lesz-e a növekedési adat.

Az adatok ellentmondásosságára jellemző a rendelési mutatók alakulása. Júliusban az új szerződések értéke felduplázott az egy évvel korábbihoz képest, augusztusban viszont 20 százalékos esést mutatott. A nyár közepén beeső (vélhetően nagy értékű állami infrastruktúrafejlesztési) megrendelések hatására az építőipar teljes szerződésállománya 23%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Ehhez persze érdemes hozzátenni, hogy az egy évvel ezelőtti bázis igen alacsony.

