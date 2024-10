Megvétózza a magyar kormány az oroszellenes szankciókat, ha le kell válnia az orosz olajról

Amíg az oroszellenes uniós szankciók érvényben maradnak, addig Magyarországnak és Szlovákiának meg kell kapnia az orosz vezetékes kőolajimport embargó alóli felmentést, különben a magyar kormány az egész oroszellenes szankciós csomagot megvétózza – rögzítette az orosz RIA Novosztyinak adott interjúban Szijjártó Péter.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter múlt héten Szentpéterváron járt a gázfórumon, és feltehetően ennek keretében adott interjút a RIA-nak, amely ma reggel négy részletben jelent meg. Ennek a többlet magyar gázvásárlásokról szóló, csak orosz nyelven közzétett, részét ebben a külön cikkben már megírtuk, a három másik, angolul is közzétett részt pedig alább foglaljuk össze:

Az egyik részben azt rögzítette Szijjártó, hogy az oroszellenes szankciókat

Általában hathavonta felülvizsgálják. És amíg a szankciók érvényben vannak, addig ezeknek a kivételeknek (a Magyarországra és Szlovákiába irányuló csővezetékes kőolajszállításokra vonatkozóan - a szerk.) érvényben kell maradniuk, mert különben megvétózzuk a szankciókat.

Hozzátette, hogy a többi uniós ország vezetői "ezt nagyon jól megértik, ezért a kivételeket megadják". A tudósítás emlékeztet rá, hogy a 2022 nyarán hozott hatodik uniós oroszellenes szankciós csomagban időkorlát nélküli felmentést kapott Magyarország és Szlovákia a vezetékes orosz kőolajimport embargó alól, igaz azt rögzítették a felek, hogy a lehető leggyorsabban, lehetőleg 2027-ig törekednie kell a két országnak az orosz függőség leépítésére.

A friss jelzés szerint a magyar kormány nem fogadja el, hogy lehetőleg 2027-ig váljon le az orosz olajról, mert különben a teljes oroszellenes szankciós csomagot megvétózza.

A nyári ukrán Lukoil-ügy után a Mol a közelmúltban arról állapodott meg, hogy saját maga veszi tulajdonjogba a Lukoil olaját, és így szállíttatja át Ukrajnán, az ukránok pedig megígérték, hogy az orosz-ukrán olajtranzit szerződés 2029 végi lejártáig tiszteletben tartják a szállítási szerződéseket.

A másik részben Szijjártó az orosz gázvásárlásokról való esetleges leválást kritizálta. Emlékeztetett rá, hogy bár az EU 2022 tavaszi REPowerEU terve 2027-re tűzte ki célul, hogy az EU akkortól már ne vegyen orosz gázt, de a magyar tárcavezető szerint nem helyes ilyen politikailag vezérelt dátumok ragaszkodni. Úgy fogalmazott:

Ez egy teljesen irracionális megközelítés. Mert ennek a megközelítésnek semmi köze a fizikához. Ennek a kérdésnek semmi köze a gazdasági versenyképességhez. Ennek a kérdésnek semmi köze a "zöld átmenethez". Ez egy tisztán politikai elkötelezettség. És politikai kötelezettségvállalásokat tenni az energiaágazatban egyszerűen nincs értelme. Ez a fajta dogmatikus ideológiai megközelítés nem működik számunkra.

A harmadik részben azt ismételte meg, hogy a magyar szempontból az lenne a jobb, ha Donald Trump nyerne az amerikai elnökválasztáson, de a másik kimenetelt is tiszteletben tartanák. Úgy fogalmazott: "Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Trump elnök általában Orbán Viktor miniszterelnökkel való baráti kapcsolatára hivatkozik. Kiváló kapcsolatokat ápolnak mind személyes, mind szakmai alapon. Már Trump elnöksége alatt is nagyon jól együttműködtek. Azóta is fenntartják ezeket a kapcsolatokat". Hozzátette: "Ha magyar szempontból nézzük az amerikai választásokat, nem amerikai szempontból (ezt nem tehetem, nem vagyok amerikai, magyar vagyok, tehát csak magyar szempontból tudom nézni az amerikai választásokat), természetesen magyar szempontból sokkal jobb lenne nekünk, ha az amerikaiak Trump elnököt választanák". Hangsúlyozta, hogy a magyarok mindig tiszteletben tartják az Egyesült Államokban a választások eredményét, függetlenül azok kimenetelétől. "Igyekszünk a lehető legjobb kapcsolatokat kiépíteni, mert ez az amerikai nép akaratának tiszteletét mutatja" - zárta nyilatkozatát.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala