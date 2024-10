Jönnek a térítésmentes influenza oltások

Megkezdődött a légúti figyelőszolgálat működése, ami az influenzaszezonra való felkészülés első lépése. A klinikai és virológiai adatgyűjtést magában foglaló légúti sentinel surveillance célja az influenzavírus, a SARS-CoV-2 és az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott fertőzések figyelemmel kísérése. Második lépésként elindult a térítésmentes influenza oltóanyag kiszállítása a kerületi/járási hivatalokon keresztül a háziorvosi praxisokba és a foglalkozás-egészségügyi orvosokhoz. A 2024/2025-ös szezonra gyártott, térítésmentesen felhasználható influenza oltóanyag október végén már az ország egész területén elérhető lesz, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közleményben.

Az országos tisztifőorvos – az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan – a vármegyei tisztifőorvosoknak küldött körlevélben rendelte el a légúti figyelőszolgálat működtetését 2024. év 40. és 2025. év 20. hete között. Az akut légúti fertőzések, ezen belül az influenzaszerű megbetegedések előfordulásának monitorozása a figyelőszolgálatban részt vevő háziorvosok és házi gyermekorvosok segítségével történik, akik az adott héten orvoshoz forduló betegek számáról, illetve az influenzaszerű tünetekkel orvosnál jelentkezők számáról adnak tájékoztatást korcsoportonként.

Az adatszolgáltatás Magyarország lakosságának 20 százalékát fedi le,

ennek alapján készül az országos becslés, a közlemény szerint pontos képet adva a járványügyi helyzetről és annak változásáról.

A légúti sentinel surveillance részeként az egész ország területére kiterjedően virológiai adatgyűjtés is történik, amelyben a földrajzi régiókat reprezentáló, figyelőszolgálati jelentésre kijelölt háziorvosok vesznek részt. Magyarországon 150 olyan háziorvost kértek fel légúti minta küldésére, akik a figyelőszolgálatban is részt vesznek, azaz klinikai adatokat is szolgáltatnak.

Az érintett háziorvosok feladata, hogy az influenzaszerű megbetegedés, valamint az akut légúti fertőzés esetdefiníciójának megfelelő, újonnan jelentkező 3-5 betegtől légúti mintát vegyenek minden héten. A légúti minták vizsgálatát a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK) működő Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban végzik.

A közleményben kiemelik:

az influenzaszezonra történő felkészülés egyik legfontosabb feladata a térítésmentes influenza elleni védőoltások szervezése és végrehajtása.

Az influenza oltóanyag kiszállítása már megkezdődött, és a tervek szerint október végétől az ország egész területén rendelkezésre áll majd a háziorvosi praxisokban és a foglalkozás-egészségügyi orvosoknál. A tavalyi szezonhoz hasonlóan, az idei szezonban is 949 ezer adag terítésmentesen felhasználható 3Fluart influenza vakcina áll rendelkezésre a 3 évesnél idősebb, kockázati csoportba tartozók számára. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján Magyarországon a lakosság körében az influenzavírusok terjedése november végétől figyelhető meg, és a járványos szintet általában januárban éri el, ezért az influenza elleni védőoltást a járvány kialakulása előtt – azaz novemberben, decemberben - javasolt beadatni. Hangsúlyozzák:

Az influenza elleni védőoltás különösen javasolt a 60 év felettieknek, krónikus betegeknek, egészségügyi és szociális dolgozóknak, várandósoknak.

Az elmúlt 14 évet tekintve a beadott influenza elleni védőoltások száma a 2023/2024. évi szezonban volt a legkevesebb. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban rendelkezésre álló összesített adatok alapján összesen 594 465 három éven felüli személy kapott térítésmentes influenza elleni védőoltást, ebből 442 943 fő (74,5%) volt 60 éves vagy annál idősebb.

A COVID-19 különböző variánsai továbbra is világszerte jelen vannak, Magyarországon jelenleg a JN.1 leszármazási vonal alvariánsai, ezek közül elsősorban a KP.3 dominál, de az Európában egyre gyorsabban terjedő, rekombináns XEC variáns is kimutatható. Ezek a variánsok már nem okoznak olyan ​súlyos megbetegedést, mint korábban, a pandémia alatt terjedő változatok, a tünetek pedig gyakorlatilag megegyeznek a felső légúti fertőzések szokásos tüneteivel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a 2024/2025-ös szezonra alkalmazandó vakcina összetételére vonatkozó WHO ajánlás megjelenését követően indította el a Covid-19 oltóanyag beszerzését. A vakcina hazai elérhetőségéről, hogy mikortól kérheti a lakosság az oltást, az NNGYK időben tájékoztatást ad, zárul a közlemény.

