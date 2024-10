Friss felmérés mutatta ki: válságállóbb a gazdaságunk, mint korábban

A koronavírus járvány kitörése óta tart a gazdaságban a bizonytalanság kora, ez a 34 éves magyar piacgazdaság harmadik nagy válsága. Az 1500 válaszra épülő kérdőíves vizsgálatunk szerint több vállalkozás helyzete javult, mint amennyié romlott az elmúlt négy év alatt. Háromszor annyi cég várja helyzete javulását a jövőtől, mint ahányan pesszimisták. Úgy tűnik válságálóbb gazdaságunk, mint korábban volt.

A magyar gazdaság jövőbeli lehetőségeinek egyik legfontosabb kulcskérdése, milyen kihívásokkal néznek szembe, milyen lehetőségeket látnak maguk előtt vállalkozásaink.

A perspektívák elemzésekor elsősorban makroökonómiai témákról szoktak szólni a viták, a gazdaság szereplőinek helyzetével és kilátásaival jóval kevesebbet szoktunk foglalkozni. Ennek két fő oka van. Egyrészt, Magyarországon az egyensúly, a fizetőképesség megtartása volt a gazdaság kulcskérdése hosszú évtizedeken keresztül. Másrészt, a kisebb-nagyobb cégek nézőpontjának feltárása jóval munkaigényesebb, mint a gazdasági adatsorok elemzése.

Kevés olyan felmérés készül, ami az egész gazdaságra általánosítható eredményekkel szolgál a magyar vállalkozásokról.

Negyedik éve futó kutatási programunk ennek a hiányosságnak a pótlására törekszik. A koronavírus gazdasági hatását elemző kutatásunk, majd a háborús-inflációs válságra fókuszáló felmérésünk tapasztalatai alapján egy nagyobb munkába vágtunk, ami a magyar vállalkozások elmúlt öt évét és jövőbeli terveit tekinti át. A Jelentés a Magyar Vállalkozásról 1500 cégvezető válaszai és két mélyinterjúkra épülő esettanulmány alapján készült.

A felmérés háttere

A munkát vállalkozói szervezetekkel együttműködve készítette az MCC Vállalkozáskutatási Műhelye. Fő partnereink a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Központ voltak, emellett harminc vállalkozói szervezet segített abban, hogy minél több vállalkozót bevonhassunk a kutatásba.

Az 1500 főből álló minta ágazati, területi és méret szempontjóbál kiegyensúlyozott – a módszertan részleteit a jelentés melléklete mutatja be.

Három évtized ellenállóvá tette a magyar gazdaságot

A magyar vállalkozás a rendszerváltás nehézségei közepette, viharban született. A nagyvállalatorientált piacgazdaság kialakulása és az uniós integráció korszaka után következett a 2008-as nagy válság stressztesztje, a finanszírozás, a kereslet hirtelen összeomlásával. A válságkezelést követő prosperitásnak a koronavírus járvány vetett véget.

Kutatásunk eredményei szerint a karanténnal induló, majd háborúval, inflációval folytatódó harmadik hullámvölgy kevésbé ütötte meg a magyar vállalkozásokat, mint az előző kettő. A cégek és vezetőik felkészültebbek lettek, a gazdaságpolitika már képes arra, hogy a gazdaság működőképességének fenntartását ne írja teljesen felül a makrostabilitás igénye. A gazdaságot ellenállóbbá tette három évtized tapasztalata, sokoldalú fejlődése.

A válság azonban így is fájdalmas. Jelentős az elmaradt hozam, sok a pozíciót vesztő vállalkozás. A cégek fejlesztései viszont nem álltak le, sőt a nehézségek hatására a gazdaság minőségi fejlődését erősítő irányba fordultak. A vevőorientáltság, a termelékenység, a stratégiai gondolkodás vált fontossá. A bizonytalanságok kora nem ért véget, ám – ha a magyar vállalkozókon múlik – egy hozamtermelésben, technológiában cselekvőképességében is erősebb gazdasággal kerülhetünk ki majd belőle.

Az óvatos derűlátás ma már széles körben jellemző a magyar vállalkozókra - persze a nehézségek érzékelése mellett. Ez magában is jelentős változás. Három és fél évtized megtanított minket arra, hogy rajtunk is múlik, mi is tudjuk alakítani azt, mennyire sikeresek cégeink az erős versenyben.

A következőkben a Jelentés hét legfontosabb eredményét mutatjuk be.

1. Öt év alatt sokan nyertek, az elmúlt egy év nehezebb volt

A vállalkozások majdnem kétharmada nyertesként vagy pozíciótartóként élte meg az elmúlt öt évet. A nyertesek aránya (44%) meghaladja a vesztesekét (36%).

Ez arra utal, hogy a vállalkozások helyzete és lehetőségei közötti különbségek növekedtek, a válság megszórta a mezőnyt. A nyereségszintet jobban erodálják a nehézségek, mint az értékesítést. A kemény verseny és a bizonytalanság következtében a magyar vállalati kör átlagos jövedelmezősége minden bizonnyal csökkent.

A nyereségesség és árbevétel változása alapján, a mellékelt ábra szerint soroltuk öt csoportba a vállalkozásokat: Nyertesek, Vesztesek, Pozíciótartók, a Válság vesztesei és a Válság nyertesei.

2. A cégvezetőket óvatos derűlátás jellemzi

A vállalkozások vezetőinek fele gondolja úgy, hogy három év múlva jobb lesz a helyzete, mint jelenleg. Bő harmaduk nem vár komoly változást, 12 % számít arra, hogy romlik a helyzete. Egy borúlátó cégvezetőre négy optimista jut.

A vállalkozások az elkövetkező éveket jobbnak látják, mint az elmúlt időszakot. A cégek helyzetét, vezetőik lelkét próbára tették a járvány, a háború, a bizonytalanság nehézségei, de nem tépázták meg.

3. Dráguló beszerzés, csökkenő értékesítés – nem könnyű talpon maradni

A bérnövekedés és az energiaárak növekedése a legjelentősebb kihívások a vállalkozások számára - tehát a költségnyomás került előtérbe. Szintén fontos probléma a keresletcsökkenés, illetve a megfelelő munkaerő megőrzése, megtalálása. Az árfolyam- és kamatproblémák, illetve a partnerek és a beszerzés kevesebb vállalkozás életét nehezítették meg, habár a 18-29%-os gyakoriságú említés nem elhanyagolható.

4. A fejlesztések célja a vevőkör és az értékesítés bővítése

Vállalkozásaink nem álltak le fejlesztéseikkel a húszas évek gazdasági és társadalmi kihívásai hatására. Erőfeszítéseik elsősorban a meglévő partnerkapcsolatok erősítésére, a belföldi piac bővítésére, illetve a termékfejlesztésre összpontosítottak. A fejlesztések legfőbb fókusza a piacfejlesztés, a keresleti bizonytalanság korában ez az alkalmazkodás kulcsterülete.

5. Új prioritások: a minőség, a termelékenység és a hatékonyság javítása

A tízes évek második felét jellemző kapacitásbővítési törekvések jelentősége csökkent az elmúlt öt évben, a megvalósított fejlesztések leginkább a vevői értékajánlat javítása, illetve a költséghatékonyság növelése koncentráltak.

Az elmúlt évek teljesítménye kevésbé befolyásolja a jövőbeli fejlesztési célok megítélését - a nyertesek és vesztesek egyaránt hasonló arányban és fókuszokkal fejlesztenének az egyes területeken. Az elmúlt öt évben a vállalkozások több mint kétharmada fejlesztette technológiáját, tette gördülékenyebbé belső működését, korszerűsítette informatikai hátterét, jelent meg új termékkel vagy szolgáltatással – tehát a vállalkozásvezetők fókuszában a termelékenység és működési hatékonyság, a piaci pozíció javítása állt. Ezt egy olyan logikus válasz a beszerzési, munkaerőpiaci és értékesítési környezet változására, ami a minőség, a versenyképesség javítását helyezi előtérbe, javítja a magyar gazdaság jövőállóságát.

6. Az erősségek, képességek megítélésében egyszerre van jelen az önbizalom és a sebezhetőség

A vállalkozások elsősorban a működésük szervezésében, kapcsolataik minőségében látják erősségeiket. A kínálat és a termelés minőségében már kevesebben biztosak, de a többség az átlagnál erősebbnek érzi magát. Abban, hogy a cég teljesítménye tőkevonzó képességben vagy szellemi vagyonban nyilvánul meg, már csak a kisebbség magabiztos. Az önbizalom és a piaci pozíció sebezhetőségeit látó realizmus egyszerre van jelen a cégvezetők önképében. Erre utal, hogy a pozitívabban ítélik meg a szubjektívebb versenyelőnyöket (pld. termelés és extra szolgáltatások minősége), és jóval többen szkeptikusak a cégek erősségét konkrétabban megragadó tényezőket tekintve (pld. haszonkulcs, termelési költség).

7. A méret és az ambíció számít

A nagyobb és kisebb cégek között egyértelmű különbségeket találunk mind a cégek sikerességét, mind jövőbeli kilátásait, mind fejlesztési aktivitását, mind erősségeiket tekintve. Ez egyrészt természetes következménye annak, hogy a jobb helyzetű, agilisabb cégek képesek nagyobbra nőni, másrészt annak, hogy a mérettel együtt járó diverzifikáltabb működés, szofisztikáltabb cégirányítás jobb pozíciót felételez. Emellett kifejezi azt is, hogy a piaci erő számít, aki kisebb, az jobban ki van szolgáltatva mind a versenynek, mind a vevők, beszállítók alkuerejének.

Minél inkább fontos egy cégvezetőnek a növekedés, annál inkább optimista is a jövővel kapcsolatban is. A legtöbb fejlesztési cél is kifejezetten nagyobb prioritást kap a nagyobb növekedési ambíciókkal rendelkező vezetők értékelésében. A magas növekedési orientációval rendelkező vállalkozások ugyancsak többet fejlesztettek valamennyi beruházási kategóriában. Az, hogy a jobb helyzetű cégek engedhetik meg maguknak jobban a növekedési ambíciókat, vagy fordítva, a motiváció tesz sikeresebbé nehezen eldönthető kérdés. Valószínű mind a két állításban van igazság.

A Vállalkozó Magyarország megújul a nyomás alatt

Eredményeink arra utalnak, hogy

Magyarországon kialakult és erős az optimista, realista, stabilitásra és minőségre törekvő vállalkozói ethosz.

A vállalkozások gondolkozásának fókuszában a vevői igények kiszolgálása, a minőség javítása, a termelékenységi növelése áll. A Vállalkozó Magyarország erős és képes megküzdeni piaci pozícióiért. Értékteremtő, munkahelymegtartó képességeit nem veszítette el – sőt: az ambiciózus, szakértelemre és stratégiai gondolkodásra építő cégek készülnek a mostani nehéz évek utáni szintlépésre.

Persze ez nem lesz egy egyszerű történet. A piac változékony, a vevők pozíciója és a verseny erős, a növekedés sokszor kemény üvegplafonokba ütközik. A vállalkozások egy része nehezen bírja a munkaerőpiaci nehézségeket, a költségek emelkedését, az ő helyüket a piacgazdaság kemény törvényei szerint az agilisabb, jobban szervezett cégek veszik át. Ezek a törvények azonban nem csak kemények, hanem támogatóak is. A bizonytalanság utáni évek a stratégai szintlépés korává válhatnak a magyar vállalkozói világban. Ha a gazdasági klíma nem fordul rendkívül viharosra, komoly sikertörténeteket várhatunk egyes vállalkozásoktól, és több, a magyar kis- és középvállalkozások által dominált gazdasági területen.

