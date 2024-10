Küszködnek a magyar vállalatok az AI bevezetésével

Az európai kisvállalatok nehezebben tudnak finanszírozáshoz jutni, mint az amerikaiak, és Magyarországon a nyugati átlaghnoz képest is több a finanszírozási nehézség – mondta el Emily Sinnott a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján. Elmondta azt is, hogy a magyar vállalatok jól állnak digitalizációban, de az AI-adatpációval küzdenek.

A kisvállalatok kritikus részét teszek ki az EU gazdasági aktivitásának, az Európai Beruházási Bank jelentős figyelmet fog szentelni a KKV-k fejlesztési programjaira – mondta előadásában Emily Sinnott (Head of the Policy and Strategy Division in the Economics Department, European Investment Bank (EIB) a Budapest Economic Forum konferenciáján.

Elmondta, hogy az EIB 2023-ban 31 milliárd összegben finanszírozta a vállalatoikat, és ezeknek a 84%-a a kisvállalatokhoz ment. Nagy problémaként emelte ki, hogy Európában a kisvállalatok nehezebben jutnak finanszírozáshoz a kisvállalatok, mint az Egyesült Államokban, pedig ezekből a vállalatokban lesznek a jövő nagy cégei. Az USA-ban például nagyobb arányban jutnak részvény- és kötvényfinanszírozáshoz a kisvállalatok.

Ez visszafogja ezen vállalatok fejlődését.

Magyarországon a vállalatok 10%-e számolt be finanszírozási problémákról: nem olyan összegben kaptak hitelt, mint szerettek volna, vagy nem olyan feltételekkel. Ez Nyugaton sokkal kisebb. A magyar vállalatokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy kis arányban fektetnek innovációba, az innováció inkább a nagyvállalatokra jellemző. Főleg a feldolgozóiparra jellemző ez, ebben a szektorban kedvező fejleményeket lát az EIB. A kisvállalatok ezzel szemben nem innoválnak.

A digitális technológiak fejlődnek, a vállalatok 55%-a alkalmaz legalább egy valamilyen fejlett technológiát az EIB szerint. A magyar vállalatok ebben Sinnott szerint jól teljesítenek a magyar vállalatok, az AI-adatpátció kapcsán viszont már látnak problémákat. Ez egyébként a legzöbb európai országra jellemző, hanem egész Európára.

Az EIB megpróbálja feltárni a piaci igényeket. A problémák között látnak strukturális (asszimetrikus információ, diszkrimináció stb.) és ciklikus pici fejleményeket is (magas kamatok, kockázatkerülés). Európában rengeteg vállalat van kiváló ötletekkel, de problémát jelent ezeknek az ötleteknek a felkarolása. Az EU vállalatok 10 év alatt csak feleakkora mértékben tudták tőkéjüket emelni, mint az amerikai vállalatok.

Az EIB nemcsak a vállalatokat finanszírozza, hanem azt is vizsgálja, hogy a vállalatok hogyan teljesítenek ezután, adatokat gyűjt erről. Elmondása szerint így látni tudják, hogy melyik pénzügyi termékek működnek, és melyek nem.

Címlapkép forrása: Portfolio