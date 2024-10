Nagyon erős amerikai makroadatok érkeztek, ugrik a dollár

Három, vártnál jóval kedvezőbb amerikai makroadat érkezett egyszerre csütörtökön délután, amelyek együtt behatárolják a Fed rövid távú további kamatcsökkentési mozgásterét, és így a dollár még tovább erősödött, és új kéthavi csúcsra ért az euróval szemben.

A várt 0,1% helyett 0,5%-kal ugrott az amerikai kiskereskedelmi forgalom szeptemberben autóértékesítések nélkül a megelőző havi 0,2%-os bővülés után. Az autó- és autóalkatrész értékesítések stagnáltak szeptemberben havi alapon, az üzemanyagértékesítések 1,6%-kal estek. Az autó- és üzemanyag értékesítések nélküli kiskereskedelmi forgalom 0,7%-kal ugrott szeptemberben az augusztusi 0,3%-os bővülés után. Az alap kiskereskedelmi értékesítési folyamatokat jobban megragadó mutató (autó, üzemanyag, építőanyag, és élelmiszer szolgáltatások nélküli) 0,7%-kal ugrott a várt 0,3% helyett, az augusztusi 0,3%-os növekedés után.

A kiskereskedelmi forgalmi adat tehát sokkal jobb lett a vártnál.

A várt 260 ezer helyett 241 ezer főre mérséklődött a múlt héten a heti friss munkanélküli segélykérelmek száma a megelőző heti szintén 260 ezer főről. A segélykérelmek négyhetes mozgóátlaga kissé, 5 ezer fővel 236 ezer főre emelkedett. A tartósan munkanélküli segélyből élők állománya szintén minimálisan, 9 ezer fővel 1,867 millió főre emelkedett.

A Philadelphiai Fed októberi üzleti feltételeket mérő indexe 10,3 pont lett a várt 3 pont helyett, ami érdemi javulást jelent a szeptemberi 1,7 pontról, míg az új megrendeléseket mérő index 14,2 pontra ugrott az előző havi mínusz 1,5 pontról. Mindezzel párhuzamosan a bekerülési árakat mérő index 29,7 pontra mérséklődött a szeptemberi 34 pontról. A foglalkoztatási viszonyokat mérő index viszont mínusz 2,2 pontra esett a szeptemberi 10,7 pontról. A következő 6 havi üzleti környezetre utaló index 36,7 pontra ugrott szeptemberben az augusztusi 15,8 pontról.

A fenti adatok hatására a dollár 1,0830 közelébe ugrott az euróval szemben, azaz újabb kéthavi csúcsra ért.

Közben már megkezdődött az EKB kamatdöntési sajtótájékoztatója is, az is befolyásolja most a legfontosabb devizapár mozgását.

