A túlélésért küzd az olasz autóipar, tüntetnek a szakszervezetek

Az olasz autóipar helyzete aggasztó képet mutat. A Stellantis, amely olyan ikonikus márkák tulajdonosa, mint a Fiat, Maserati és Alfa Romeo,

az idei év első kilenc hónapjában 41 százalékos visszaesést tapasztalt az olaszországi személygépkocsi-gyártásban.

Ez a drasztikus csökkenés komoly aggodalmakat keltett a munkahelyek jövőjét illetően.

Roberto Vavassori, az Anfia szakmai csoport, és a Brembo fékbeszállító vállalat egyik vezetője figyelmeztetett a helyzet súlyosságára.

Az autiparunk nem maradhat fenn, ha a termelési volumen ilyen alacsony marad

- nyilatkozta egy interjúban. Hozzátette, hogy különösen a kisebb autóipari beszállítók vannak veszélyben.

A Stellantis - amely Olaszország messze legnagyobb autógyártója - több okot is megnevezett a termelés visszaesésére. Ezek között szerepel az elektromos járművek iránti kereslet csökkenése, a kínai gyártók által támasztott fokozott verseny, valamint a magas energiaköltségek. A vállalat emiatt több üzemét, köztük a Mirafiori gyárat, ahol az elektromos Fiat 500-ast gyártják, hetekre bezárta.

A helyzet politikai feszültségeket is generál. Carlos Tavares vezérigazgató költségcsökkentési törekvései gyakran ütköznek Giorgia Meloni miniszterelnök kormányának elképzeléseivel.

A szakszervezetek becslései szerint az olasz autógyártás 2024-ben várhatóan 500 ezer darabra esik vissza a 2023-as 750 ezer darabról.

Az ágazat helyzetének súlyosságát jelzi, hogy pénteken Rómában tüntetéseket szerveznek, amelyekhez várhatóan francia és amerikai szakszervezeti tagok is csatlakoznak. Ez is mutatja, hogy a Stellantis termeléscsökkentése nem csak Olaszországban, hanem globális szinten is aggodalomra ad okot.

A munkahelyeinket Mexikóba költöztetik, és a téma közös, ezért megyek Rómába. A Stellantis mindenhol gyárakat zár be.

- mondta Brandon Campbell, az amerikai United Auto Workers képviselője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images