Befektetők, figyelem: íme a hét legfontosabb piacmozgató eseményei

Mi történt múlt héten?

Eseménydús hét volt a múlt hét. A Budapest Economic Forumon Nagy Márton nemzetgzadasági miniszter bemutatta a kormány gazdaságstratégiai terveit a következő évekre vonatkozóan, valamint a részletes előrejelzéseket is megismertük. Szintén a Portfolio eseményén hangzott el Virág Barnabás MNB-alelnök beszéde, amelyben a jegybank alelnöke óriási meglepetést okozva előrevetítette a következő hónapok kamatdöntését: jelzése szerint nem csak októberben maradhat változatlan a kamat. Emellett az EKB is kamatdöntő ülést tartott, az európai jegybank is sokkal szigorúbb volt a vártnál.

Virág Barnabás szavaira jelentősen erősödni kezdett a forint, amely pár hete került 400 fölé az euróval szemben. Az alelnök szavai után a következő napokban sikerült átmenetileg 400 alá erősödnie, de végül 400 körül fejezte be a hetet. A szigorú üzenetet küldő EKB-nak sikerült fordulatot hoznia az euró dollárral szembeni jegyzésén, a közös európai deviza erősödésbe kezdett.

A múlt hét némi emelkedést hozott a piacokon, az S&P500 amerikai tőzsdeindex végül pluszban fejezte be a hetet. A BUX index ezzel szemben nem teljesített jól, az MNB kamatokkal kapcsolatos kijelentései és az EKB döntése betettek a magyar tőzsdének (ezeken a napokon volt nagyobb esés). A feltörekvőkre egyébként is nyomás helyeződik az amerikai elnökválasztás közelsége miatt, Trump esélyeinek növekedése ugyanis rontja az USA kereskedelmi partnereinek kilátásait (és egyébként az amerikai gazdaságét is). A német piac kissé emelkedni tudott múlt héten.