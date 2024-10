Ha ez igaz, akkor Trump biztosan megnyeri az amerikai elnökválasztást

Extrém kiélezett a három hét múlva esedékes amerikai elnökválasztás, a felmérések szerint szorosan fej-fej mellett áll a két jelölt a legfontosabb csatatérállamokban. Ezt nevezhetnénk a demokraták számára kedvező helyzetnek, hiszen alig három hónapja még jelentős volt Joe Biden lemaradása, ám Kamala Harris jelölésével újra éles lett a verseny. Ugyanakkor a demokratákat aggodalommal töltheti el, hogy Trump 2016-ban úgy tudott győzni, hogy a felmérésekben jelentős hátránya volt. A republikánus jelölt támogatottságát 2020-ban is súlyosan alulmérték, és ha a felmérések most csak feleakkorát tévednek, mint 4 éve, akkor is óriási Trump-győzelem van kilátásban. A közvélemény-kutatók szerint viszont most minden máshogy lesz.