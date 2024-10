Forradalmi eredményt ért el a Novo Nordisk új gyógyszere

A Novo Nordisk bejelentette, hogy a Rybelsus nevű, szájon át szedhető gyógyszere jelentősen csökkentette a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát egy késői stádiumú klinikai vizsgálatban.

A vizsgálat kimutatta, hogy a Rybelsus-szal kezelt betegeknél 14%-kal csökkent a cardiovascularis események kockázata a kontrollcsoporthoz képest.

Ez az eredmény jelentős előrelépést jelent a cukorbetegség és a hozzá kapcsolódó szövődmények kezelésében.

A Novo Nordisk számára ez a siker újabb mérföldkövet jelent a cukorbetegség elleni küzdelemben.

A szemaglutid hatóanyag már korábban is bizonyítottan injekcióként, most pedig tabletta formájában is hatékonynak bizonyult a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentésében.

A gyógyszeripari szakértők szerint a Rybelsus sikere tovább erősítheti a Novo Nordisk pozícióját a cukorbetegség kezelésére szolgáló készítmények piacán.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images