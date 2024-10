Új fegyver a koronavírus ellen: áttörést hozhatnak a magyar kutatók eredményei

Miközben a koronavírus-fertőzések száma ismét emelkedik Magyarországon, a tudományos közösség nem tétlenkedik. Egy új kutatás, melyet több magyar intézmény kutatói vezettek, rákellenes gyógyszereket azonosított lehetséges koronavírús-terápiaként. Az áttörés, amelyet a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont munkatársai is támogattak, új távlatokat nyithat a súlyos koronavírusos esetek kezelésében a Rucaparib nevű gyógyszer alkalmazása révén.

Az őszi időszakban Magyarországon ismét növekedést mutat a koronavírus-fertőzések száma. A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának legújabb adatai szerint

a minták több mint felében igazolták a vírus jelenlétét.

Bár az új variánsokra finomhangolt vakcinák még fejlesztés alatt állnak, a fertőzési hullám elleni védekezésben egy új, meglepő irányú kutatási eredmény jelenthet megoldást.

Ugyanis magyar kutatók, köztük a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont és a Debreceni Egyetem szakemberei, a Covid-19 kezelésében új terápiás lehetőséget azonosítottak.

A kutatásban a Rucaparib nevű rákellenes gyógyszert találták hatékonynak a koronavírus okozta fertőzés különböző szakaszaiban.

A kutatást Bay Péter, a Debreceni Egyetem Orvosi Vegytani Intézetének egyetemi tanára vezette, és az eredményeket nemrég a British Journal of Pharmacology szaklapban publikálták:

A Covid-19 két fő szakaszra osztható: a virális szakaszra, ahol a vírus elszaporodik a szervezetben, és a gyulladásos szakaszra, amely a szervezet immunválaszát követi. A kutatók azt találták, hogy a Rucaparib a fertőzés mindkét fázisában eredményes lehet.

Ez azért jelentős, mert a jelenlegi kezelések többsége – például a Paxlovid – főként a korai, virális fázisban hatásosak, a súlyosabb esetek kezelésére viszont kevésbé alkalmasak.

A kutatás alapja, hogy a PARP enzimek szerepet játszanak a Covid-19 fertőzés során fellépő sejtszintű folyamatokban és a gyulladásos reakciók kialakulásában. Ezen enzimek gátlása kulcsfontosságú lehet a fertőzés súlyos lefolyásának megelőzésében.

Bajusz Dávid, a HUN-REN TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának főmunkatársa elmondta, hogy a kutatás megerősítette, hogy a PARP-gátlószerek, mint a Rucaparib, kettős hatású fegyverként funkcionálhatnak, mivel egyszerre gátolják a vírus szaporodását és a gyulladásos folyamatokat.

A kutatók úgy vélik, hogy

a Rucaparib különösen a súlyos légzőszervi tünetekkel járó esetek kezelésében lehet hasznos,

ahol a gyógyszer egyszerre hat a vírus szaporodása és a gyulladásos komplikációk ellen.

Ráadásul a gyógyszer hatékonynak bizonyulhat a koronavírus különféle variánsai ellen is,

mivel a tüskefehérje azon konzervált részeire hat, amelyek nem változnak jelentősen a variánsok között. Ezáltal a Rucaparib nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeli változatokkal szemben is alkalmazható lehet.

A kutatók jelenleg a vírusok működéséért és szaporodásáért felelős fehérjék célzott gátlására összpontosítanak, hogy még hatékonyabb terápiákat fejlesszenek ki. Ezenkívül a koronavírus mellett újabb fenyegetésekkel is szembesülünk: a kutatók már a WHO által globális veszélyhelyzetként nyilvántartott majomhimlő elleni lehetséges terápiákat is vizsgálják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images