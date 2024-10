Emmanuel Macronhoz látogat ma este Orbán Viktor

Ma, azaz kedd este munkavacsorán látja vendégül Emmanuel Macron francia államfő Orbán Viktor magyar miniszterelnököt - jelentette be röviddel ezelőtt a párizsi Elysée Palota.

A rövid közlemény szerint a két vezető a párizsi találkozón közelgő, többoldalú találkozókat készít elő más európai vezetőkkel, és a kétoldalú kapcsolatok terén is egyeztetéseket folytatnak. Így például

energetikai, védelmi politikai és szállítmányozási témákról is tárgyalnak.

A fentiek arra utalnak, hogy a két vezető többek között a november 7-8-ra Budapestre tervezett nagy európai politikai tanácskozás kereteit egyezteti (Európai Politikai Közösség, amely anno Macron kezdeményezése volt, és nemcsak EU-tagállamok vezetőire terjed ki, hanem tágabb körre), másrészt akár a Paks II. projekt is szóba kerülhet az energetikai témák között.

Legutóbb idén június végén, még a magyar soros EU-elnökség kezdete előtti napokban látta vendégül Orbán Viktort Emmanuel Macron az Elysée Palotában (a címlapkép ekkor készült). Előtte tavaly decemberben is volt egy párizsi munkavacsorája a két vezetőnek, illetve ezt megelőzően tavaly márciusban is volt egy ilyen találkozó. Utóbbin tudomásunk szerint szóba került a Paks II. projekt is az irányítástechnika német-francia konzorciumának témája miatt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán