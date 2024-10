MNB-alelnök a mai kamatdöntés után: huzamosabb ideig ezen a szinten maradhat a kamat

Az infláció szerkezetére oda kell figyelni, erősödtek az inflációs várakozások is. Ez azt mondatja az MNB-vel, hogy nem szabad hátradőlni, óvatosabb és türelmesebb lehet a jegybank. Az inflációs várakozásokat is érdemben kell befolyásolni. Ezek nem csökkentek, ez is azt mondatta velünk, hogy a tartás az egyetlen valós opció.

Augusztusban ismét többletbe fordult a folyó fizetési mérleg, ez is egy pozitív fordulat – mondta Kandrács Csaba.