Szenved az európai autópiac, de az elektromos autók életjeleket mutatnak

Az augusztusi komolyabb visszaesés után szeptemberben is csökkentek az autóeladások az Európai Unióban, így jelenleg most durván ugyanott állnak az első kilenchavi volumenek, mint a tavalyi év azonos időszakában. A főbb piacokon szinte kivétel nélkül estek az eladások szeptemberben, az akkumulátoros elektromos autók eladásai viszont négy hónapnyi esés után ismét növekedni tudtak. Ez a növekedés Magyarországon is szembetűnő volt, hiszen az EU-n belül csak Máltán nőtt nagyobb arányban a BEV-értékesítés.