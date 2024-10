A magyar rezsicsökkentett árnál is kisebb tarifát kínálnak Ausztriában a fogyasztóknak

Major András 2024. október 23. 15:00

Ma már jóval több, mint 2000, a felhasználók és az energiarendszer számára is előnyöket kínáló energiaközösség működik Ausztriában mintegy 30 ezer taggal. A siker leglényegesebb feltétele a politikai akarat megléte, így az első számú sikertényező az ösztönzőkkel és finanszírozási rendszerrel is kiegészülő szilárd jogi és szabályozási keret - osztotta meg az energiaközösségekkel kapcsolatos kedvező tapasztalatokat Angela Holzmann, az Osztrák Energiaügynökség szakértője a Magyar Természetvédők Szövetsége és Közösségi Energia Szolgáltató NKft. által rendezett szakmai fórumon, ahol a csehországi tapasztalatokról, illetve a hazai tanulságokról, kihívásokról és tervekről is szó esett.