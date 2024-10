Drasztikusan felfelé módosította a világ naperőmű-telepítési kilátásait az IEA

Jelentősen felfelé módosította a kibocsátáscsökkentéshez kulcsfontosságú több tiszta villamosenergia-termelő technológia 2050-ben várható globális kapacitásaira vonatkozó előrejelzéseit a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) 2024-es éves jelentésében ( World Energy Outlook ) az egy évvel ezelőttiekhez képest, köszönhetően az előző jelentés óta világszerte elfogadott döntések és az azóta meghozott intézkedések várható hatásainak beépítésével magyarázható. Rossz hír ugyanakkor, hogy közben emelkedtek a klímasemlegesség eléréséhez szükségesnek tartott 2050-es célszámok is, az ezekhez vezető pálya pedig még meredekebbé vált.

A szervezet jelentésében a megszokott módon ezúttal is három forgatókönyv mentén modellezte az energiával kapcsolatos főbb trendek lehetséges alakulását 2050-ig: a már eldöntött, megállapított politikák (Stated Policies Scenario - STEPS) keretei között, a bejelentett ígéretek (Announced Pledges Scenario - APS) megvalósulása esetén, illetve a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez vezető útvonalat kijelölve (Net Zero Emissions by 2050 Scenario - NZE).

Az alapesetinek tekinthető STEPS forgatókönyve megvalósulása esetén a szervezet új jelentésében több, mint 30%-kal nagyobb globális fotovoltaikus naperőművi beépített teljesítőképességet (16 445 gigawatt, 2023 végén 1 610 GW) vetít előre a 2050-es évre, mint 2023-as jelentésében, és ennek megfelelően a közbülső mérföldkő évekre is jócskán megemelte projekcióját, amely így jóval közelebb került a klímacél teljesítéséhez szükségesnek tartott pályához.

A világ szélerőművi kapacitása esetében szintén érdemben, bár jóval kisebb, valamivel több, mint 8%-kal emelkedett a forgatókönyv megvalósulása esetén 2050-ben várható beépített teljesítőképesség (4189 GW, 2023 végén 1 015 GW). A vízerőművekre (2031 GW, 2023 végén 1411 GW) és bioenergia-termelő kapacitásokra vonatkozó alapeseti projekció 2050-es értékei ugyanakkor lényegében változatlanok maradtak (394 GW, 2023 végén 188 GW) az egy évvel ezelőttiekhez képest.

A fentiek következtében az új jelentés STEPS forgatókönyvében a 2050-es összesített megújuló kapacitás (23 218 GW, 2023 végén 4246 GW) több, mint 21%-kal nagyobb, mint a tavalyi jelentés hasonló értéke.

Különösen az időjárásfüggő megújuló energiatermelő erőművek rendszerbe történő integrálásához egyebek mellett elengedhetetlen az energiatároló kapacitások jelentős növelése is. Az új jelentésben a villamosenergia-rendszerben telepített akkumulátoros energiatárolók alapeseti forgatókönyvben várható 2050-es kapacitására vonatkozó érték is drasztikusan, több mint 46%-kal felfelé módosult a tavaly készült projekcióhoz képest, amely e szerint közel 39-szeresére bővülhet az előttünk álló bő negyed évszázadban (3 438 GW, 2023 végén 89 GW). (A magyarországi akkumulátor-ipar szempontjából kedvező, hogy a jelentés szerint az akkumulátor-gyártó kapacitások kihasználtsága a 2023-as 33%-os átlagról közel 62%-ra emelkedhet 2030-ig e forgatókönyv megvalósulása esetén.)

A növekvő jelentőségű villamosenergia-rendszer dekarbonizációjában szintén fontos szerepet betöltő atomerőművi kapacitások esetében az alapeseti forgatókönyv jelenleg 4%-kal nagyobb beépített teljesítőképességet vetít előre 2050-re (647 GW, 2023 végén 416 GW), mint a 2023-as jelentés.

A 2023-as jelentésben foglaltakhoz képest felfelé módosultak a hidrogén- és ammónia alapú (+5%), valamint a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási (hasznosítási) technológiával (CCUS) ellátott fosszilis erőművi energiatermelő kapacitás (+19%) kilátások is, ezek azonban még így is meglehetősen csekély beépített teljesítőképességgel bírhatnak 2050-ben (20, illetve 37 GW). Ugyanakkor a kibocsátáscsökkentési célok szempontjából kedvezőtlen fejlemény az előző évi jelentéshez képest, hogy az alapeseti forgatókönyvben közel 7%-kal felefelé módosult a hagyományos fosszilis áramtermelő kapacitások 2050-ben várható beépített teljesítőképessége is (4 064 GW, 2023 végén 4 665 GW).

Fontos megjegyezni, hogy a különféle technológiák beépített teljesítőképességére vonatkozó értékek egy az egyben nem összevethetőek, tekintettel az eltérő kapacitásfaktorokra, vagyis átlagos kihasználtsági értékekre. Ennek következtében egységnyi időjárásfüggő megújuló kapacitással átlagosan jóval kevesebb energia termelhető, mint ugyanakkora beépített teljesítőképességű hagyományos (fosszilis, nukleáris) erőművi kapacitással.

A célszámok is emelkedtek

Az elmúlt években stabil, hosszú távú trenddé erősödött folyamatai alapján ma már lényegében minden meghatározó prognózis a tiszta, megújuló technológiák erőteljes térnyerését vetíti előre a következő évekre, a kérdés ma már "csak" az, hogy sikerül-e elérni a fő klímacél, a 2050-es karbonsemlegesség teljesítéséhez szükséges telepített kapacitásokat.

A világszerte bejelentett ígéretek beváltása egyértelműen közelebb vinné ehhez az emberiséget, de az ezek 2050-es értékekben megmutatkozó lehetséges hatásaival is számoló (APS) forgatókönyv friss verzióját összevetve a tavalyival az látszik, hogy e tekintetben, legalábbis a megújuló áramtermelő kapacitások vonatkozásában összességében nem történt lényegi változás egy év alatt. (A várakozás ez esetben is felfelé módosult, de ennek mértéke gyakorlatilag megegyezik az alapeseti forgatókönyvnél látottal, amit tehát az ígéretek ezekhez adódó hatásai nem tettek hozzá többlet növekedést.)

Az e forgatókönyv megvalósulása esetén várható atomerőművi, hidrogén és ammónia, illetve akkumulátoros energiatároló kapacitásra vonatkozó értéket ugyanakkor felfelé, míg a hagyományos és CCUS technológiával ellátott fosszilis kapacitásra vonatkozó értéket lefelé módosította az IEA.

A már elfogadott és a ma még csak ígért döntések hatásait és ezek kilátásait mutató forgatókönyvek kedvező módosulásaival szemben rossz hír, hogy közben emelkedtek a klímasemlegesség eléréséhez szükségesnek tartott 2050-es célszámok is, az ezekhez vezető pálya (NZE forgatókönyv) pedig meredekebbé vált.

Ez nagyrészt azzal függ össze, hogy 2023-ban új rekordra emelkedett a világ karbonemissziója, ezáltal jelentősen tovább romlottak az éghajlati (és ennek következtében például a természetes szénelnyelők, mint az erdők és óceánok) kilátásai, valamint érdemben csökkent a jövőben súlyosabb következmények nélkül még kibocsátható üvegházhatású gázok mennyisége.

Ezért az IEA a 2050-re világszinten elérendő megújuló áramtermelő kapacitásra vonatkozó értéket például közel 10%-kal módosította felfelé (33 179 GW), míg az atomerőművi kapacitásra vonatkozó értéket több, mint 11%-kal (1 017 GW), az akkumulátoros energiatároló kapacitásra vonatkozó értéket pedig több, mint 31%-kal emelte (5 512 GW) a tavaly kiadott jelentésében szereplő NZE forgatókönyvhöz képest. (A fenti grafikonokon már az idei jelentés APS és NZE értékei szerepelnek.)

Így, bár az alapeseti forgatókönyv megvalósulása esetén 2050-re várható megújuló áramtermelő kapacitás az elmúlt évben több, mint 4000 GW-tal nőtt, közben a klímacél eléréséhez az IEA által szükségesnek tartott érték is közel 3000 GW-tal nőtt.

Az IEA jelentéséből kiderül, hogy a fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet várhatóan az évtized végére tetőzik, ami lehetőséget teremt a zöld energiába történő fokozott beruházásokra. A WEO 2024 szerint ugyan minimálisan javultak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének kilátásai az egy évvel korábbihoz képest, de az országok és vállalatok által beígért intézkedések teljes körű megvalósításán túl további jelentős intézkedések is szükségesek a klímacélok eléréséhez.

