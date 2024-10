Megjött az S&P döntése Magyarországról!

Változatlanul hagyta péntek esti döntésében Magyarország adósbesorolását az S&P és

a kilátáshoz sem nyúlt, az stabil maradt.

Az S&P ma esti közleményének megjelenésével beindult a nagy nemzetközi hitelminősítők Magyarországot érintő őszi felülvizsgálati sorozata. A hitelminősítő ezúttal megerősítette a 2023 januárja óta érvényben lévő "BBB-" besorolást, amely így továbbra is a még éppen befektetésre ajánlott sávban helyezkedik el.

A forint árfolyamának elmúlt napokban látott mozgása alapján volt egyfajta várakozás a piaci szereplőkben a hitelminősítő döntése kapcsán.

Bár a hitelminősítőknek a befektetői kockázatértékelésekben már kisebb szerepe kapnak, azért a besorolásnak még mindig van jelentősége, különösen, ha az a két nagy kategória, a "befektetésre ajánlott" és a "befektetésre nem ajánlott" ("bóvli", "spekulatív") közötti döntést jelenti. Ha az S&P egy fokozattal visszavágta volna a magyar adósbesorolást, akkor az már a befektetésre nem ajánlott kategóriába kerülne. Hogy ez pontosan milyen automatikus lépéseket (kényszereladásokat) indukálna, nem teljesen egyértelmű. Egyrészt a legtöbb pénzügyi intézmény inkább a három nagy hitelminősítő többségi véleményére ad, másrészt viszont a piaci tumultust elkerülendő a pénzpiaci szereplők előrehozhatják az ilyen döntéseiket, ha arra számítanak, hogy a bóvliba vágás hamarosan megtörténik más hitelminősítőnél is. Ez egyébként a hitelminősítők működését ismerve nem lehet túl közel, mert bár a gazdasági naptárak szerint a másik két intézmény is megszólal még az idén, náluk a magyar hosszú lejáratú államadósság még két fokozattal van a bóvli felett.

Mi volt eddig az S&P-nél?

Az S&P legutóbb épp fél évvel ezelőtt nyilvánított véleményt a magyar gazdaságról és az adósbesorolást befolyásoló tényezőkről. A hitelminősítő szakemberei akkor a költségvetési politikát tették a figyelem középpontjába, kihangsúlyozva, hogy szerintük a kormány a GDP 4%-a körül fogja tartani a hiányt, ami lehetővé teszi Magyarország számára, hogy középtávon stabilizálják az államadósságot. Akkor ugyanis azt is előrejelezték, hogy számításaik szerint idén 75,6%-ra ugrik a GDP-arányos adósságráta, ami jövőre is ugyanitt fog stagnálni, sőt 2026-ban 75,7%-ra emelkedik, majd onnan kezdhet csökkenni. Már akkor kockázatként jelenítette meg elemzésében a hitelminősítő, ha elcsúszás következik be a költségvetésbe, igaz azóta a kormány két lépcsőben (beruházáselhalasztás és adóemelés) is beavatkozott. Akkor az idei évre 2,2%-os GDP-növekedést valószínűsítettek a magyar gazdaságnak.

Ahogy írtuk, az S&P legutóbb 2023 januárjában módosította a magyar adósbesorolást, egy fokozattal visszavágva azt, amihez azóta is stabil kilátás tartozik.

Hogyan tovább?

Ahogyan korábban már beszámoltunk róla, a következő néhány hét hitelminősítői oldalról is hozhat izgalmakat a magyar eszközök befektetői megítélésében. Legközelebb a Moody's jelent a magyar adósbesorolásról, majd a Fitch zárja a sort. Mindkét hitelminősítő esetében Magyarország egy fokozattal jobban áll, mint az S&P-nél, azonban a Fitchnél negatív kilátás van érvényben 2023 januárja óta.

Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2024-ben 1. felülvizsgálat 2. felülvizsgálat Standard and Poor's április 26. október 25. Moody's május 31. november 29. Fitch június 14. december 6. Forrás: Portfolio-gyűjtés, kiemelve a még hátralévő események

