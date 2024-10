Kiderült, hol jöhet létre a következő vírus, ami letarolja a világot

Az emberiség számára kockázatos SARS-vírusok evolúciója és kialakulása az észak-indokínai szubtrópusi régióhoz köthető – állapították meg a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium kutatói a Covid-19 pandémia eredetkutatása során. Görföl Tamás, a tanulmány egyik kidolgozója szerint az Európában honos denevérek nem terjesztenek közvetlen vírusokat az emberre - számolt be az Infostart.

A Pécsi Tudományegyetem virológusai egy nemzetközi összefogás keretében értek el jelentős eredményt a világjárványt okozó koronavírus eredetkutatásában. A szakemberek az elmúlt tíz évben számos expedíción vettek részt a világ több pontján, hogy megértsék, honnan erednek, miként működnek és hogyan előzhetők meg a különféle vírusjárványok. A Molecular Ecology című folyóiratban publikált kutatásuk fókuszában Vietnám és a járványokat okozó SARS-szerű koronavírusok álltak. Ebbe a csoportba tartozik az elmúlt években sokat emlegetett SARS-CoV-1 és a Covid-19 pandémiát okozó SARS-CoV-2 is.

Az InfoRádiónak nyilatkozó Görföl Tamás azt mondta: már régóta jár a délkelet-ázsiai trópusokra denevéreket tanulmányozni, mivel ott igen gazdag az élővilág, és egyre több az emberi behatás természetbe, ezért könnyen átkerülhetnek mindenféle vírusok emberekbe.

A régióban a saját gyűjtéseink során is számos új koronavírust találtunk, illetve már ismert koronavírusoknak az elterjedési területét, illetve a gazdáiknak az elterjedési területét összevetettük. Azt kaptuk, hogy ez az észak-vietnámi, észak-laoszi és dél-kínai régió lehet a bölcsője ezeknek a vírusoknak

– ismertette a kutató. Arra jutottak, hogy a származási hely alapján meg lehet állapítani: hol a legnagyobb esély arra, hogy átkerüljenek vírusok emberekbe vagy háziállatokra. Emiatt sokkal jobban kell figyelni ezeknek a régióknak az állatpiacait, akár be is lehet őket tiltani, hogy ne legyenek átugrási események. Hozzátette: a helyiek fogyasztási szokását is figyelni kell, mert ezekben a régiókban előszeretettel eszik meg a denevéreket.

Erre is fel kell hívni a figyelmet, hogy az ottani emberek ne egyenek denevéreket vagy más természetben talált állatokat

– tette hozzá.

Görföl Tamás és kutatócsoportja a természet védelmére is kiemelt figyelmet fordít, arra hogy nem szabad újabb és újabb területeket elvonni az élővilágtól, mert így egyre több ember–állat kapcsolat jön létre. Arról is beszélt, hogy Európában szerencsére nem kell tartani attól, hogy a házunkba beköltöző denevérektől elkapunk vírusokat. Elsősorban az alacsonyabb higiéniájú trópusi területekről van szó, és ott is azokban a régiókban, ahol a denevérfogyasztás előfordul.

