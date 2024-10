Immunadósság és vakcinahiány: egyre több járvány robban be Magyarországon

Bár a Covid-19 elleni vakcinák kifejlesztése jelentős előrelépést jelentett, Magyarországon még mindig vannak hiányosságok a védőoltások elérhetőségében. Kiemelte, hogy a SARS-CoV-2 és az influenza közötti különbségek jelentősek – mondta el Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója az I nfoRádió Aréna című műsorának , ahol a járványügyi helyzetről, az új koronavírus-variánsokról és egyéb fertőző betegségekről, valamint a járványmegelőzés fontosságáról és a társadalom hozzáállásáról is beszélt.

Oroszi elmondása szerint a magyar járványügyi rendszer sokáig jól működött, ám az elmúlt évek világjárványai következtében a helyzet dinamikusan változott. A problémák között felsorolta, hogy új fertőző betegségek jelentek meg, és a régiek is újra terjedni kezdtek.

Bár a Covid-19 elleni vakcinák kifejlesztése és bevezetése jelentős előrelépést jelentett, Magyarországon továbbra is vannak elmaradások a védőoltások hozzáférhetőségében és a társadalom hozzáállásában.

„Sajnos Covid-19 ellen most jelen pillanatban nem rendelkezünk védőoltással, holott járvány zajlik, míg nyugat-európai országokban már van új vakcina” – hívta fel a figyelmet Oroszi Beatrix. Hozzátette, hogy a 60 év felettieknek, krónikus betegeknek és egészségügyi dolgozóknak mindenképpen ajánlott lenne az oltás.

Ahogy arról már írtunk: a járványügyi hatóság az év ezen időszakában általában az influenza elleni védőoltás fontosságát emeli ki, mintha a Covid-19 már nem létezne. Pedig nem mindegy, hogy a SARS-CoV-2 (amely súlyosabb tüneteket okozhat) vagy az influenza (amely jellemzően enyhébb tünetekkel jár) fertőz meg minket.



Az NNGYK nemrégiben bejelentette, hogy a tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is 949 ezer adag influenza elleni védőoltás áll majd rendelkezésre a 3 éves és idősebb, magas kockázatú csoport számára, amely ingyenesen felhasználható. Ugyanakkor nem közölnek információt a Covid-19 vakcina elérhetőségéről vagy lefedettségéről.



A 949 ezer adag influenza elleni vakcina mennyisége érdemes összehasonlítani a közbeszerzés keretében kiírt, mindössze 100 ezer koronavírus-vakcinára vonatkozó pályázattal, hiszen a célcsoportok lényegében azonosak. Bár a tényleges "influenzaszezon" csak jövőre kezdődik, a koronavírus-fertőzések száma már most is magas. Ez azt jelzeheti, hogy az ország nem készült fel megfelelően a COVID-helyzet kezelésére, pedig a tavalyi év tapasztalatai világosan mutatták a következményeket.

Oroszi a műsorban kiemelte, hogy a járványmegelőzés és a fertőző betegségek elleni védekezés nem merül ki a védőoltások alkalmazásában. A maszkhasználat, a távolságtartás és a higiéniai szabályok betartása is alapvető fontosságú.

A szakember hangsúlyozta a maszk használatának fontosságát zsúfolt, zárt terekben, tömegközlekedési eszközökön.

Ez egy nagyon egyszerű és nagyon hatásos dolog, nagyon kevés pénzből, szinte semennyibe nem kerül

– fogalmazott.

A Covid-19 új variánsai folyamatosan jelennek meg, és gyorsan terjednek, ezek ráadásul nagyobb fertőzőképességgel és az immunválasz megkerülésével rendelkeznek, ami a korábbi vakcinák hatékonyságát csökkenti.

Emiatt szerinte az emlékeztető oltások rendszeres alkalmazása kiemelten fontos.

Az immunadósság miatt is terjed a szamárköhögés

A szamárköhögésre is kitért, amely egy baktérium okozta fertőzés. Magyarországon az elmúlt években jelentősen nőtt az esetszám, részben a Covid-19 miatti korlátozások enyhítése miatt, mivel a lezárások alatt kialakult az „immunadósság”, mivel a lezárások alatt csökkent a populációs szintű védettség. Részben pedig amiatt is újra elkezdett terjedni a betegség, mert a korábbi védőoltások hatékonysága is csökkent.

Idén eddig közel 1000 esetet jelentettek, szemben az elmúlt évek 8-10 esetével – mondta el a szakértő. A szakember szerint a szamárköhögés elleni emlékeztető oltásokra lenne szükség, különösen a várandós nőknél és csecsemők környezetében élőknél.

Végül hangsúlyozta, hogy a járványmegelőzés és a fertőző betegségek elleni védekezés nem csupán egyéni felelősség, hanem társadalmi és kormányzati feladat is. Fontos, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon a fertőző betegségekről és azok megelőzéséről, és hogy a védőoltások mindenki számára hozzáférhetők legyenek.

