Nagyot ugorhat a benzin ára, bajba kerülhetnek a benzinkutak

A kormány tervezett adóemelése jelentősen növelheti az üzemanyagárakat, erre figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke- számolt be az Index

A Független Benzinkutak Szövetsége figyelmeztetést adott ki, miszerint a kormány által tervezett adóemelés jelentős mértékben növelheti az üzemanyagok árát. Az érdekvédelmi szervezet álláspontja szerint

a visszamenőleges hatályú adóztatás nemcsak a lakosság pénztárcáját terheli majd, de ismét nehéz helyzetbe hozhatja a kisebb benzinkutakat is.

A szövetség az energiahatékonyságról szóló törvény módosítása ellen emelte fel a hangját. A tervezett változtatás értelmében az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer keretében a benzinkutaknak a 2023-as értékesítéseik után jelentősen magasabb adót kellene fizetniük. Egri Gábor, a szövetség elnöke az ATV-nek nyilatkozva kifejtette, hogy ez a teher elsősorban a lakosságra fog hárulni, ahelyett, hogy kizárólag a nagy energiafelhasználókat érintené.

Az elnök konkrét számokat is említett: "A benzinkutak 2025-ös adóbevallásánál így már szignifikáns emelés jelentkezik,

azaz 17 forint per liter lesz az adóteher, ez 50 ezer forint per gigajoule-t jelent, illetve 2027-re ez az összeg 32 forint per literre fog növekedni

Egri hozzátette, hogy ez a teher eddig is érintette a fogyasztókat, de az újabb emelés további árnövekedést eredményezhet az üzemanyagoknál.

Csongár Gábor adószakértő véleménye szerint

az intézkedés következtében 17-18 forintos többlet-adótartalommal kell számolni az üzemanyagok esetében.

A szakember rámutatott a költségvetés nehézségeire is: "Látható, hogy a költségvetés bajban van, ezt az is jól mutatja, hogy az alanyi adómentesség értékhatárát sem változtatták meg, pedig sokan számítottak rá."

Az ügy tisztázása érdekében az ATV megkereste a Pénzügyminisztériumot és a Nemzetgazdasági Minisztériumot is, hogy megerősítsék vagy cáfolják a tervezett változtatások mértékét és visszamenőleges jellegét. A cikk megjelenéséig azonban nem érkezett hivatalos válasz a minisztériumoktól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio