Riasztó figyelmeztetés érkezett: veszélyes következménye van a mesterséges intelligenciának

Az Egyesült Államok vízellátása komoly kihívásokkal néz szembe, ami veszélyeztetheti a gazdaság teljesítményét és a vállalati értékeléseket is - derül ki a JPMorgan Chase és az ERM fenntarthatósági tanácsadó cég közös jelentéséből. A kutatás rámutat, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése és az éghajlatváltozás együttes hatása súlyosbítja a már amúgy is túlterhelt vízkészletek helyzetét - írta meg a Bloomberg

A "The Future of Water Resilience in the US" című tanulmány szerint a mesterséges intelligencia fejlődése jelentős vízigénnyel jár, elsősorban az energiaigényes adatközpontok hűtése és a félvezetőgyártás miatt. Ez a megnövekedett kereslet ütközik a klímaváltozás okozta kevésbé kiszámítható csapadékmintázatokkal,

ami veszélyes vízhiányhoz vezethet.

Rama Variankaval, a JPMorgan vállalati tanácsadásért felelős globális vezetője a Bloombergnek küldött e-mailjében kiemelte:

Az AI és az adatközpontok növelik a kihívás mértékét, ugyanakkor előtérbe is helyezik a kérdést.

A jelentés rámutat, hogy egy nagy adatközpont napi vízfogyasztása elérheti az 5 millió gallont, ami megegyezik egy 50 000 fős város napi vízfelhasználásával. Ez a mennyiség a félvezetőgyártáshoz szükséges több milliárd gallon vízigényen felül jelentkezik.

A kutatók figyelmeztetnek, hogy

a vízkockázat nem megfelelő kezelése komoly zavarokat okozhat a globális ellátási láncokban,

különösen a mesterséges intelligencia gyors terjedése miatt.

A tanulmány azt is megállapítja, hogy a melegebb, vízhiányos területekre irányuló migráció és a korábban kiszervezett gyártási feladatok visszatelepítése tovább fokozza az Egyesült Államok vízválságát.

A JPMorgan és az ERM szakértői szerint a víz stratégiai jelentősége olyan mértékűvé válhat, hogy az befolyásolhatja a vállalati értékeléseket és hozamvárakozásokat is. Ez arra készteti a befektetők egyre növekvő csoportját, hogy fokozott figyelemmel kísérjék a vízhiány portfóliójukra gyakorolt hatását.

A Világbank becslése szerint a vízellátásra nehezedő folyamatos nyomás a világ egyes részein

akár 6%-os GDP-lassulást is eredményezhet.

A jelentés szerzői szerint a vízügyi ágazat jelentős befektetési lehetőségeket rejt magában, mivel a becslésük szerint évente 91 milliárd dollár hiány mutatkozik a közkiadások terén. A potenciális befektetési területek között szerepel az árvízvédelmi infrastruktúra, a vízkezelő létesítmények és az új technológiák fejlesztése.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy

a legnagyobb kihívást továbbra is a víz értékének korrekt, pénzbeli meghatározása jelenti.

Véleményük szerint a piacoknak a szén-dioxidhoz hasonlóan kellene árazniuk a vizet, mivel jelenleg az Egyesült Államokban az árképzés "nem tükrözi a víz valódi értékét".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images