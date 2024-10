Rusvai Miklós: Magyarországon is megjelenhet a halálos majomvírus-változat

Már Németországban is kimutatták a vírus új változatát, és Rusvai Miklós szerint importált esetek több országban is előfordulhatnak. A virológus arról is beszélt az InfoRádióban, hogy mire kell nagyon figyelniük azoknak, akik üdülni vagy munkavégzés céljából Afrikába utaznak, ahol a megfertőződött betegek 7-8 százaléka életét veszti - írja az Infostart