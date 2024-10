Rossz hírek érkeztek Székelyföldről: több évszázados rekord dőlhetett meg

Júliusban volt a legmelegebb, 30,9 Celsius-fokos a Szent Anna-tó vize a mérések alapján, és idén borította a legrövidebb ideig jég a székelyföldi vulkanikus eredetű tavat – közölte kedden mérések alapján a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Kara.

A felsőoktatási intézmény 2012 óta monitorozza a tó vízminőségét a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézettel közösen. A biomérnöki tanszék egyetemi docense, Máthé István által vezette projekt a Lázárfalvi Szent Anna Közbirtokossággal és a Pro Szent Anna Egyesülettel közreműködve valósul meg. A mérések szerint a Szent Anna-tó vízhőmérséklete 2024. július 15-én kora délután fél méter mélységben elérte a 30,9 Celsius-fokot.

Ez az érték rekord meleget jelent az utóbbi évtizedekre, sőt valószínűleg az elmúlt évszázadokra vonatkozóan is – áll a közleményben.

Mint hozzáteszik, másik rekord is megdőlt: a tófelszín és a fenékközeli, 6,5 méteres vízmélység közötti hőmérsékleti különbség elérte a 22 Celsius-fokot. Példa nélküli a jégborítási időszak rövidsége is idén: a tó felszíne január első felében fagyott be, és a jég március 10-ére teljesen elolvadt. Az egyetem emlékeztet: a júliusi magas vízhőmérséklet összefüggésben van azzal, hogy 2024 nyara volt az egyik legmelegebb időszak világszerte a rendszeres meteorológiai mérések kezdete óta.

Felidézik: július 1-16. között több tucat romániai meteorológiai állomáson is megdőlt a levegőhőmérséklet napi maximuma:

Székelyudvarhelyen 2024. július 12-én 34,3 Celsius-fokot, Csíkszeredában 2024. július 13-án maximum 33,8 Celsius-fokot mértek. Mindkét városban 1951-ben volt közeli, 33,5, valamint 32,7 Celsius-fokos érték.

A szakemberek szerint a Szent Anna-tó vizének melegedése nem egyedi jelenség,

a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai kimutatták: az utolsó évtizedekben látványosan felgyorsult a Velencei-tó, a Fertő-tó vagy a Balaton vízhőmérsékletének emelkedése is.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Pannon Ökorégióbanelmúlt 150 év felszíni vízhőmérsékletének változásait vizsgálva a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai arra jutottak, legnagyobb mértékben tavaink melegedtek, közülük is leggyorsabban a Velencei-tó hőmérséklete emelkedett, évtizedenként 0,7 °C-ot.

A Szent Anna-tó egy vulkán kráterében alakult ki. A tó tulajdonképpen a vulkánkráterbe lehulló esővizet tárolja, sem forrása, sem lefolyása nincsen, ezért vize csekély mértékben képes az öntisztulásra. A tóban 2018 tavaszán tiltották be a fürdőzést.

