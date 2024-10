Sokkoló felvételek, brutális árvízkatasztrófa sújtja Spanyolországot

A mentőegységek csónakokkal dolgoztak az éjszaka folyamán, hogy kimentsenek embereket az áradásból. A televíziós felvételek tanúsága szerint Utiel városában több embert sikerült biztonságba helyezni. Carlos Mazon, Valencia regionális vezetője elmondta, hogy még mindig vannak elszigetelt, megközelíthetetlen helyeken rekedt emberek.

Ha a mentőszolgálatok nem érkeztek meg, az nem az eszközök vagy a hajlandóság hiánya miatt van, hanem a hozzáféréssel kapcsolatos probléma

- nyilatkozta Mazon egy sajtótájékoztatón. Hozzátette,

hogy bizonyos területek elérése teljesen lehetetlen.

A közösségi médiában megosztott videókon látható volt, ahogy emberek fákra másznak, hogy elkerüljék a víz sodorását. Alzira városában tűzoltók szabadították ki azokat a sofőröket, akiknek autója az elárasztott utcákon rekedt.

A régió sürgősségi szolgálatai felszólították a lakosságot, hogy kerüljék a közúti közlekedést, és kövessék a hivatalos forrásokból érkező híreket. A mentési műveletekre szakosodott katonai egységet is bevetették egyes helyeken a helyi katasztrófavédelmi dolgozók megsegítésére.

Az AEMET, a spanyol állami időjárási ügynökség kedden vörös riasztást rendelt el Valenciában, ahol egyes területeken 200 mm csapadék hullott. Az eső nagyrészt elállt, így a riasztást azóta sárgára csökkentették.

More than 60 people have died due to flooding in the province of Valencia. 1,000 soldiers from Spains emergency response units have been deployed, the death toll is expected to rise in one of the worst natural disasters to hit Spain in recent years. pic.twitter.com/ow9HGf7MYC