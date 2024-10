Változik az energiahatékonysági törvény, az adatközpontok tulajdonosaira is fontos feladatok várnak

Módosítani tervezi az energiahatékonyságról szóló törvényt a kormány, amely egyrészt többszörösére emeli az áram- és gázkereskedők, valamint az üzemanyag-forgalmazók EKR-kötelezettségét , másrészt egy önálló fejezetet is beemel az adatközpontokról, és a bejelentési kötelezettségükhöz jelentős pénzügyi bírságot is rendel. Az alábbi cikkben utóbbi témát foglaljuk össze, és felidézzük azt is, hogy milyen fontos üzeneteket mondott a Portfolio minapi konferenciáján Hajós Balázs, a Schneider Electric értékesítési vezetője az adatközpontok magyarországi jelentőségével, várható elterjedésével kapcsolatban.