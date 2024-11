Durva szigorítás jöhet a budapesti parkolásban, a zöld rendszámosok bánhatják

A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása alapján a tervezett módosítás értelmében - megfelelő felkészülési időt biztosítva -

kizárólag a budapesti üzembentartók teljesen elektromos, zöld rendszámmal ellátott járművei lennének jogosultak az ingyenes parkolásra a fővárosban.

Karácsony Gergely már februárban jelezte, hogy változások várhatók ezen a területen. Közösségi média bejegyzésében rámutatott a jelenlegi rendszer ellentmondásaira:

Ma Budapesten minden zöld rendszámos autó ingyen parkolhat. Akkor is, ha nem is teljesen elektromos. Akkor is, ha egy normál autónál sokszorosan nagyobb a mérete. Akkor is, ha tulajdonosa nem is budapesti...

A főpolgármester felvetette annak lehetőségét, hogy érdemes lenne kikérni a budapestiek véleményét a kérdésben. Utalt arra is, hogy a parkolási díjak a városi forgalom szabályozásának eszközei, és bár logikus lehet a környezetbarát járművek támogatása, a jelenlegi rendszer visszaélésekre ad lehetőséget.

Érdemes megjegyezni, hogy számos vidéki városban már korábban megszüntették a zöld rendszámos autók ingyenes parkolási lehetőségét. A főváros most úgy tűnik, hasonló lépésre készül, ami jelentősen átalakíthatja a budapesti parkolási szokásokat és a zöld rendszámos járművek használatát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images