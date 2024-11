Meddig lesznek ilyen olcsók a repjegyek Amerikába?

Az Egyesült Államok és az Európa közötti repülőjegyárak jelentősen csökkentek az elmúlt időszakban, már három éve nem tudtunk olyan olcsón az USA-ba repülni, mint most. A járatok ára még a hagyományosan lassú késő őszi és téli hónapokban is alacsony, leszámítva persue a nagyobb ünnepek időszakát. Ez a trend várhatóan a jövő évben is folytatódik, ami kedvező lehetőségeket kínál az utazni vágyóknak - írta meg a Cnbc