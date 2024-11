Elképesztő következmények: 20-szor többe kerülne Németországnak, ha Moszkva győzne és ellehetetlenítené a békét

A jelenlegi német éves katonai segítségnyújtás Ukrajnának átlagosan a német GDP mintegy 0,1%-át teszi ki. Az intézet előrejelzései szerint Ukrajna támogatásának megszüntetése a következő öt év során évente a GDP 1-2%-ának megfelelő költséggel járna Németország számára. Ez a szám 10-20-szor nagyobb, mint a jelenlegi katonai támogatás mértéke, tehát gazdasági szempontból is Németország érdeke, hogy fenntartsa, sőt, akár növelje is Ukrajnának nyújtott támogatását – állítja a Kieli Világgazdasági Intézet (IfW – Kiel Institut für Weltwirtschaft) legújabb szakpolitikai elemzésében. A szakértők állítják, a béketárgyalások eléréséhez Ukrajna katonai és gazdasági támogatásának fokozása kellene.

Németország évi átlagos katonai támogatása Ukrajnának a konfliktus kezdete óta viszonylag csekély,

a GDP mindössze körülbelül 0,1%-át teszi ki.

Ez az arány nemcsak a német gazdaság méretéhez képest alacsony, hanem a korábbi német katonai támogatásokhoz képest is, például az 1990-1991-es Öbölháborúhoz képest, amikor Németország GDP-jének hatszor akkora hányadát fordította támogatásra – állítja az IfW.

Az elemzés szerzői rámutatnak, hogy egy orosz győzelem Ukrajnában sokkal nagyobb terheket róna Németországra.

Ezeket a költségeket a GDP évi 1-2%-ára becsülik, ami 10-20-szorosa a jelenlegi katonai támogatás mértékének. Ez az éles ellentét azt sugallja, hogy Németország gazdasági érdeke a jelenlegi, sőt fokozott támogatás fenntartása, hogy elkerülje a sokkal magasabb költségekkel járó orosz győzelem következményeit.

A jelenlegi katonai támogatást meg sem érzik

„Ellentétben a populista állításokkal, Németország Ukrajnának nyújtott katonai támogatása 2022 óta makrogazdasági szempontból csekélynek tekinthető” – állítja a Kiel Intézet.

A már említett, jelenlegi 0,1 százalékos GDP-arányos ráfordítás alig 10,6 milliárd euró.

A szerzők azt is jelzik, hogy még akkor is, ha a kétoldalú humanitárius és pénzügyi segélyt is figyelembe vesszük, Németország Ukrajnának nyújtott kumulatív hozzájárulása mérsékelt,

átlagosan az éves GDP mindössze 0,14%-át teszi ki 2022 óta.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy Berlin nem támogatná Ukrajnát: Németország a 16. helyen áll az európai országok között az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás gazdasági teljesítményhez viszonyított aránya alapján, de a legnagyobb donor az EU egésze után.

A támogatás megszüntetése sokkal fájdalmasabb költség lenne

A jelentés azt állítja, hogy 10-20-szor fájdalmasabb lenne Németország számára költségvetési és gazdasági szempontból, ha felhagyna Ukrajna támogatásával. A szerzők három fő okot említenek, amiért Ukrajna támogatásának megszüntetése lényegesen nagyobb költségekkel járna:

Megnövekedett katonai kiadások: Egy győztes és revansista Oroszország közvetlen fenyegetést jelentene Európa biztonságára, különösen a sérülékeny területeken, mint például a Suwałki-folyosó. E fenyegetés ellensúlyozása érdekében a NATO-nak és az Európai Uniónak jelentős mértékben növelnie kellene hagyományos katonai képességeit. A Kiel Intézetnél a szükséges katonai kiadások növekedését a német GDP évi 0,5-1%-ára becsülik, ami messze meghaladja Ukrajnának nyújtott jelenlegi katonai támogatás szintjét.

Egy győztes és revansista Oroszország közvetlen fenyegetést jelentene Európa biztonságára, különösen a sérülékeny területeken, mint például a Suwałki-folyosó. E fenyegetés ellensúlyozása érdekében a NATO-nak és az Európai Uniónak jelentős mértékben növelnie kellene hagyományos katonai képességeit. További menekültek ellátása: Egy orosz győzelem valószínűleg hatalmas kényszerű migrációt idézne elő Ukrajnában. A becslések szerint 9,4 millió és 19,1 millió közötti ukrán menekülhetne külföldre, amelyből akár 20%-uk is Németországba érkezhetne. A menekültek beáramlása jelentős költségeket róna Németország szociális infrastruktúrájára, beleértve a lakhatást, az egészségügyi ellátást és az oktatást.

A további ukrán állampolgárok befogadása évi akár 24 milliárd euróval (49 milliárd euró negatív forgatókönyv esetén) növelhetnék a menekültekkel kapcsolatos kiadásokat, ami a GDP 0,57%-ának (1,14%) felelne meg.

Kereskedelmi és befektetési veszteségek: Egy orosz győzelem és Ukrajna orosz befolyás alá kerülése jelentősen csökkentené az Ukrajna és a Nyugat közötti kereskedelmet, és veszteségeket okozna a német közvetlen befektetésekben is. Ez a német exportban 7 milliárd eurós csökkenést, valamint körülbelül 2 milliárd eurós német közvetlen befektetés leírását eredményezné Ukrajnában. Bár a befektetési veszteség egyszeri esemény lenne, a kereskedelmi veszteségek tartósan csökkentenék a GDP-t, mivel az export kiesésének értéke a kereskedelem újrairányítása előtt még harmadával rontaná a GDP-arányt.

A visszatartó erő elvesztése

Egy orosz győzelem geopolitikai következményei messze túlmutatnának Európán. Egy sikeres orosz invázió Ukrajnában azt üzenné a világnak, hogy a katonai agresszió sikeres stratégia lehet.

Ez a konfliktusok békés rendezésének normáját aláásná, és növelné a nemzetközi konfliktusok gyakoriságát, tovább destabilizálva a globális rendet.

A jelentés becslése szerint a katonai konfliktusok kockázatának növekedése súlyos gazdasági költségekkel járhat. Például a Kína és Tajvan közötti háború kockázatának 10%-os növekedése a becslések szerint Németország GDP-jének 0,5%-os veszteségét okozná, mivel egy kínai invázió esetén megszakadna a kereskedelem.

A szerzők szerint a béke útja a hiteles elrettentésen keresztül vezet, amely stratégiai eszköz az ellenfél magatartásának befolyásolására. Oroszországot a béketárgyalások komolyan vételére akkor lehet ösztönözni, ha egyértelművé tesszük, hogy a katonai győzelem elérése túlságosan költséges lenne számára. E logika szerint Putyin számára a költség-haszon kalkulus megváltoztatása a kulcs ahhoz, hogy Oroszország tárgyalóasztalhoz üljön.

A jelentés így megállapítja, hogy Németország Ukrajnának nyújtott katonai támogatása nemcsak politikai és biztonsági érdek, hanem gazdasági érdek is. A Kiel Intézet így nem kevesebbet állít, minthogy gazdasági szempontból nemhogy ésszerű lenne a támogatás fenntartása, de lényegében az egyetlen racionális döntés, sőt a pénzügyi transzferek jelentős mértékű növelésére lenne szükség.

Hiteles elrettentés fenntartásával és a katonai támogatás növelésével Németország hozzájárulhat ahhoz, hogy a Kreml számára a háború elfogadható költségek mellett megnyerhetetlen legyen.

Ezáltal változtatva a Kreml költség-haszon elemzésén, lehetőséget teremtve a béketárgyalások megindulására.

