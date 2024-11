Komoly kártérítést fizetett valaki az Unipernek a Gazprom Exporttal szembeni követelésből, rögtön bement a pénz a német államkasszába

Az elmúlt hetekben jelentős összegű kártérítési összeghez jutott a német Uniper az orosz Gazprom Exporttal szembeni követeléséből, és így szeptember végéig 530 millió eurót be is fizetett a német államkasszába a korábbi német állami mentőcsomag részbeni visszafizetése érdekében – derült ki az Uniper ma közzétett harmadik negyedéves jelentéséből. Egyelőre nem világos, hogy pontosan ki fizette ki a kártérítést az Unipernek, ez nem derül ki egyértelműen az anyagból. Akár az is lehetséges, hogy a Gazprom Export valamely megmaradt európai gázvásárlója felől tudott bevételhez jutni a német cég, amely minden követ megmozgat , hogy pénzhez jusson.