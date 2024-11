Titkos dokumentum került elő: így nézett volna ki Ukrajna az orosz „béketerv” szerint

A Szabad Európa Rádió ukrán kiadása kiszivárogtatott egy dokumentumot , amelyet Oroszország még 2022 márciusában, a háború első napjaiban adott át Ukrajnának. Az orosz „béketerv” – amelyet az Institute for the Study of War (ISW) háború elemzőintézet is ismertetett – olyan feltételeket szabott a háború befejezésére, amelyeket Kijev aligha fogadhatott el.