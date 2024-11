Türelemre int a kínai elnök

A kínai elnök és miniszterelnök is bizodalmát fejezte ki a kínai gazdasággal kapcsolatban. Beszédükben türelemre intettek a reformok sebességével kapcsolatban, de alapvetően bizakodó hangnemet ütöttek meg a kínai gazdaság kilátásaival kapcsolatban.

Kínai elnök, Hszi Csin-ping türelemre intette a tartományi vezetőket a gazdasági reformok sebességével kapcsolatban, és figyelmeztette őket, hogy ne próbálják elhamarkodottan megoldani a problémákat – számolt be a párt hivatalos lapja, a Népi Napilap.

Felszólította őket arra is, hogy bontsák le a tartományokban meglévő érdekcsoportok kerítéseit egy egységes nemzeti piac érdekében, és kerüljék a „szelektív jogalkalmazást” – írta az újság.

„A reform egy fokozatos folyamat, amelyet nem lehet egyetlen lépéssel végrehajtani”

– mondta Hszi a tisztviselőknek múlt héten, a párt harmadik plénumának szellemiségéről szóló tanulmányi ülésen. A plénum júliusban zajlott, és az ország gazdasági irányvonalát vázolta fel.

A kínai vezető lap csak egy összefoglalót közölt Hszi beszédéről, de az elmúlt napokban négy véleménycikket is publikált a beszéd főbb üzeneteiről, hogy hangsúlyosan átadják a kulcspontokat. Hszi kijelentései egy olyan időszakban hangzottak el, amikor nagy várakozások övezték a pekingi kormányzatot, hogy különféle fiskális ösztönző intézkedéseket jelent be a kínai gazdaságba történő forrásbevonás érdekében, szembenézve a gazdasági kihívásokkal.

Október 18-án Kína az idei év első negyedéve óta a legalacsonyabb, 4,6 százalékos negyedéves gazdasági növekedését produkálta , ami aggodalmakat vetett fel azzal kapcsolatban, hogy elérhető-e az „öt százalék körüli” idei növekedési cél. Hszi október 14. óta háromszor is mozgósította a helyi tisztviselőket, arra buzdítva őket, hogy minden lehetséges eszközt vessenek be a gazdasági cél elérése érdekében, miközben hangsúlyozta a reformok mélyítésének szükségességét, azzal a céllal, hogy hosszú távon a technológia vezérelte növekedési pályára álljanak.

Nem csak a kínai elnök beszélt mostanában

Li Csiang kínai miniszterelnök bizalmát fejezte ki, hogy kormánya képes lesz előmozdítani a gazdasági fellendülést, miközben látszólag odaszúrt az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak a kereskedelmi politikájuk miatt.

„A kínai kormánynak megvan az ereje a tartós gazdasági javulás elősegítésére”

– mondta Li kedden, a sanghaji Kínai Nemzetközi Import Expó megnyitóján elhangzott beszédében. Hozzátette, hogy a hatóságoknak „bőséges mozgásterük van a fiskális és monetáris politikában”, és megismételte, hogy az ország el fogja érni körülbelül 5%-os gazdasági növekedési célját.

FIGYELEM: Li Csiang, Kína miniszterelnöke, kijelenti, hogy az ország viszonylag nagy mozgásteret élvez fiskális és monetáris politikák terén.

Li kijelentései a kínai gazdaságról a kormány ismételt optimizmusát hangsúlyozzák, miszerint az ország elérheti a növekedési célját a gyenge fogyasztói hangulat, a deflációs nyomás és az ingatlanpiaci nehézségek ellenére. Eközben a befektetők további részletekre várnak a fiskális támogatásról, miután a kínai kormány szeptemberben bejelentette a világjárvány óta a legerőteljesebb ösztönző csomagját. A kamatcsökkentéseket, valamint az ingatlan- és részvénypiac élénkítésére irányuló erőfeszítéseket magában foglaló intézkedések növelhetik az importkeresletet.

Li megjegyzéseiben utalt az Egyesült Államokra és az Európai Unióra is, „különféle tisztességtelen cselekedeteket” említve, de konkrét részletek nélkül. Hétfőn Kína panaszt nyújtott be a Kereskedelmi Világszervezetnél az EU által a kínai elektromos járműimportokra kivetett vámok miatt. Az Egyesült Államok hasonló EV vámokat vezetett be, és Washington arra is törekedett, hogy elzárja Kínát a fejlett chiptechnológiától katonai aggályokra hivatkozva.

