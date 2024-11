Több amerikai LNG-vásárlással szerelheti le Trumpot az Európai Unió, hogy elkerülje a vámemelést

Portfolio 2024. november 06. 16:41

Az Európai Unióban elindult a gondolkodás arról, hogy hogyan, milyen lépéseken keresztül lehet elkerülni, vagy tompítani a Donald Trump leendő amerikai elnök által belengetett vámemelést, és ezek egyike lehet annak ígérete, hogy több amerikai LNG-t vesz az EU a kereskedelmi deficit enyhítése érdekében, az orosz gázról való leválással párhuzamosan - vetíti előre helyzetjelentésében a Reuters. Az uniós logika azokból a múltbeli tapasztalatokból indul ki, amelyek szerint lehet Trumppal üzletet kötni, előző elnöksége idején az acél- és alumínium termékekre kivetett vámok körüli izmozásnál is ez történt. Komoly kihívás azonban most az EU-nak az, hogy az Egyesült Államok komoly összecsapásra készül Kínával, így onnan még több, illetve leszorított áru termék ömölhetne be az EU területére, tovább nehezítve az iparvállalatok életét.