A kormány átírja a nyugdíjszabályokat a költségvetés miatt

Portfolio 2024. november 07. 17:22

A Pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott, jövő évi költségvetést megalapozó javaslatában a nyugellátások szabályozásában több változtatást is bevezetne: a nyugdíjkorrekció időpontja is változna, valamint a nem öregségi ellátások megállapításánál és a külföldön élők kifizetésének szabályozásában is átalakítás jön.