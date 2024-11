Bezuhant a kiskereskedelem

Rendkívüli mértékben zuhant a magyar kiskereskedelmi forgalom szeptemberben az előző hónaphoz képest, ebben ugyanakkor szerepe volt az árvízi védekezésnek is - derül ki a KSH friss jelentéséből.

A kiskereskedelmi forgalom 1,4 százalékkal zuhant szeptemberben az előző hónaphoz képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint. Ilyen mértékű, havi bázisú visszaesésre ritkán van példa és jellemzően valamilyen egyedi hatás is állhat mögötte. Idén szeptemberben ez az árvíz volt, ahogy arra a KSH is felhívja a figyelmet. Lapunk is úgy tudja, hogy a durva visszaesést a kormány részben az árvíz hatásának tulajdonítja,

mivel a hónapon belül a védekezés időszakára és helyszíneire esett a legnagyobb forgalomcsökkenés.

Mindent azonban nem lehet magyarázni a védekezéssel még akkor sem, ha tényleg látszik az adatokon az Alföld-Dunántúl megosztottság. Továbbra is az látszik, hogy a kiskereskedelmi üzletek forgalomnövekedése nagyon ingatag.

Ennek eredményeképpen ismét a 2021-es szint alatt áll a forgalom volumene. A képet rontja, hogy a KSH a friss adatok hatására változtatott a kiskereskedelmi forgalom szezonális lefutásán, aminek az az eredménye, hogy

az elmúlt hónapokban eltűnt a kiskereskedelmi lassú emelkedő tendenciája.

Éves összevetésben a forgalom 1,7 százalékkal nőtt.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,5 százalékkal bővült. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,7 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,3 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,7 százalékkal emelkedett.

A csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 11 százalékkal bővült.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 5 százalékkal mérséklődött.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio