Ursula von der Leyen Budapesten: amerikaira cserélhetjük az orosz LNG-t az Európai Unióban

Percekkel azután, hogy ma egy átfogó anyagban felvetettük, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök már jelezte is Budapesten: az Európai Unió lecserélheti az orosz cseppfolyósított földgázimportot (LNG) amerikai LNG-re.

Amint a Portfolio helyszíni tudósításában megírta: a Budapesten röviddel ezelőtt véget ért informális EU-csúcs sajtótájékoztatóján fontos utalást tett az orosz LNG amerikaira lecserélésére Ursula von der Leyen. A Bizottság elnöke ugyanis arra a kérdésre, hogy milyen kockázatokat lát Donald Trump amerikai elnök megválasztásában, aki vámok kivetését ígérte Európára, azt mondta: a lehetséges együttműködési területekre koncentrálna az EU. Így például a meglévő orosz LNG-szállítmányok amerikai tranzittal való kiváltásánál lát erre lehetőséget.

A Reuters tudósítása szerint úgy fogalmazott, hogy

Még mindig sok LNG-t veszünk Oroszországból, miért ne cserélhetnénk le amerikai LNG-re, amely olcsóbb számunkra, és így lejjebb vihetnénk az energiaárainkat.

Azt is hozzátette, hogy a januárban hivatalba lépő Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja által bevezetendő kereskedelmi politikákról tárgyalni fognak és a közös érdeket igyekeznek megkeresni.

Amint friss elemzésünkben felvetettük: eléképzelhető, hogy az EU által egyébként is tervezett teljes leválást az orosz gázról azzal kötik össze, hogy amerikai cserélik, hátha ezzel a Trump által belengetett európai vámemeléseket el lehet kerülni, vagy fel lehet puhítani. A jelek szerint

az Európai Bizottság elnöke pontosan egy ilyen forgatókönyvön gondolkodik, feltehetően az uniós vezetők támogatását is érzékelve.

Arról már régóta hallhattunk üzeneteket uniós döntéshozóktól, illetve bizottsági tisztviselőktől, hogy meg kell fontolni az orosz LNG akár teljes kitiltását az EU területéről, de egyelőre például Spanyolország, Franciaország és Belgium is intenzíven vásárolja ezt az energiahordozót.

Amint mai anyagunkban megjegyeztük: az Egyesült Államok már most is a legnagyobb szereplők között van például az EU LNG-importjában, hiszen az uniós gázimport mintegy harmada LNG-alapú és ennek nagyjából a fele, havi 5-6 milliárd köbméter származik származik az Egyesült Államokból, míg Oroszországból havi 1-2 milliárd köbméter körül ingadozik az LNG. Ezt az utóbbit tervezné tehát kiváltani az EU, igaz érdekes kérdés, hogy amerikai oldalon ezt képesek lennének-e teljes egészében kielégíteni, és ha igen, mikortól. Emiatt valószínűleg a Biden-adminisztráció által leállított további LNG-kitermelési és export engedélyezési kérdéskört is felül kell majd vizsgálni.

Címlapkép forrása: EU