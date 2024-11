Évtizedek óta zuhan a magyar népesség, de történelmi távlatban van néhány jó hírünk is

Magyarország jelenlegi területén az 1870-es népszámlás idején 5 millióan éltek a KSH Népszámlálási atlasza szerint. Ehhez képest a legfrissebb népszámlálási adatok alapján csaknem kétszer annyian laknak az országban. Üröm az örömben, hogy a népesség már több mint négy évtizede csökken. Ráadásul számos magyar településen most kevesebben élnek, mint 150 éve – amikor fele ennyi volt a lakosságszám –, ami döntően az urbanizáció eredménye.

Az 1870-es, első népszámláláskor az ország jelenlegi területén alig több mint 5 millióan éltek. A népességszám 1980-ban 10 millió 709 ezer fővel ért csúcsra, azóta viszont folyamatosan csökken.

A most is sűrűn lakott Budapest és Győr-Moson-Sopron vármegye mellett az első hazai népszámlálás idején, az ország legsűrűbben lakott vármegyéi közé tartozott a ma már az átlagosnál ritkábban lakott Tolna és Csongrád-Csanád is. Pest vármegye 1870-ben még átlagos népsűrűségűnek számított, a XX. és XXI. századi urbanizációs folyamat hatására nőtt magasra a térség népessége.

Magyarország vármegyéinek népsűrűsége, 1870

Az első népszámlálás óta Magyarország népessége közel kétszeresére nőtt, Budapest és Pest vármegye népessége megsokszorozódott.