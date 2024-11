Veszélyben az USA energiaellátása? Betett a trópusi vihar a tengeri olajtermelésnek

Az Egyesült Államok Mexikói-öbölbeli olaj- és földgáztermelése jelentősen visszaesett a Rafael vihar következtében. A tengeri energiaszabályozó hatóság vasárnapi jelentése szerint az olajtermelés több mint negyede, a földgáztermelés 16 százaléka állt le. A vihar okozta kiesés eddig összesen 2,07 millió hordó kőolajat és 1,12 milliárd köbláb földgázt érintett - írja a Reuters.

Az amerikai tengeri felügyeletet ellátó Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) közlése szerint vasárnap 482 790 hordónyi olaj- és 310 millió köblábnyi földgáztermelés volt leállítva. A hatóság arról is beszámolt, hogy az olaj- és gázipari dolgozókat továbbra sem engedik vissza dolgozni a régió 371 személyzettel ellátott kitermelő platformja közül 37-re, ami a platformok mintegy 10 százalékát jelenti. Emellett két fúróhajó is elhagyta korábbi pozícióját.

A Mexikói-öbölbeli szövetségi tengeri olajtermelés az Egyesült Államok teljes nyersolajtermelésének körülbelül 15 százalékát, míg a szárazföldi földgáztermelés 2 százalékát teszi ki.

Ez jól mutatja a régió stratégiai fontosságát az ország energiaellátásában.

A Rafael vihart, amely szerdán még nagy hurrikánként érkezett az öbölbe, időközben trópusi viharrá minősítették vissza. Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont előrejelzése szerint a vihar várhatóan a Mexikói-öböl középső részén kanyarog, majd hétfőn és kedden dél és délnyugat felé fordul.

