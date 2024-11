Kegyetlen csapást mérhet Trump Magyarországra a vámokkal

Ha Donald Trump tényleg bevezet egy jelentős vámot a világ minden országára, így Európára is, akkor az nekünk, magyaroknak egészen biztosan nagyon rossz lesz - írja Zsiday Viktor alapkezelő

A szakember szerint az európai gazdaság versenyképességét az energiaárak emelkedése és az egyre jelentősebb kínai verseny már amúgy is kikezdte.

Egy nagymértékű vám újabb csapást jelentene az egyébként is botladozó Európára, valószínűleg recesszióba lökve a kontinenst.

- véli Zsiday Viktor, aki szerint az Európából Kínába irányuló export is visszaeshet, mivel a kínai gazdaságra még az európainál is nagyobb csapást tervez mérni az új elnök.

Ebben az esetben a már most is deflációs spirálban lévő kínai gazdaság tovább gyengülhet,

így oda is kevesebb terméket adhat el Európa, mint korábban, miközben a direkt módon Amerikába irányuló export egy része is eltűnik – vele pedig a munkahelyek is. Ráadásul a kínaiak egyéb lehetőség híján nyilván az amerikai exportot megpróbálják majd részben Európába átirányítani, ami az európai cégeknek és gazdaságoknak igen kellemetlen lehet, hiszen Kína effektíve a túltermelését és deflációját exportálni fogja oda, ahol engedik. Természetesen előbb vagy utóbb a megvámolt országok ellenvámokkal reagálnak, és ez pillanatnyi fellélegzést jelenthet, de nem oldja meg az alapproblémát.

Ha megvalósulnak Trump vámjai, akkor az Unió könnyen recesszióban találhatja magát, ami Magyarországnak rossz. M

ég akkor sem lenne jó, ha az esetleg hirtelen ismét kiválóvá váló amerikai-magyar kapcsolatok miatt Magyarország vámmentességet kapna, ugyanis a hazai export nagy része direkt módon az EU-ba irányul, indirekt módon pedig jelentős a kínai kitettségünk is, viszont a közvetlen amerikai eléggé kicsi

- írja Zsiday.

Egy ilyen helyzetre a magyar kormány nyilván a forint leértékelésével válaszolna, ami felerősítené a már így is egyre erősödő euroizációt – rosszabb esetben a tőkemenekítés begyorsulása sem lehetetlen, ami tovább gyengítené a forintot, és végül kamatemelkedést és finanszírozási problémákat váltana ki.

A vámháborúk mindenkinek ártanak, nyilván sokkal inkább azoknak az országoknak, akiknek nagy a nettó exportjuk (pl. Kína vagy EU), de a nettó importőrök (pl. USA) is végül vesztenek, habár elsőre úgy tűnhet, hogy számukra kedvezőek a folyamatok. A végső egyensúly az, hogy mindenki vámot vet ki a másikra, ami csökkenti a kereskedelmet, növeli az árszínvonalat, és összességében az emberek nagy része számára alacsonyabb életszínvonalat hoz.

Európa és Magyarország helyzete rendkívül törékeny.

Csak abban reménykedehetünk, hogy Trump valóban csak zsarolási potenciálként akarja a vámokat felhasználni, mert ha tényleg megvalósítja amit beígért, akkor a kontinensre és hazánkra is igen kemény hónapok jöhetnek.

