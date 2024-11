Megérkezett a 2025-ös költségvetés, Varga Mihály mutatta be

Fél évvel elhalasztotta a kormány a 2025-ös költségvetés beterjesztését, ami hétfőn vált így effektívvé. Ugyanis Varga Mihály pénzügyminiszter ma 10 órakor átadta a törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. Az eseményen a tárcavezető hangoztatta: jövőre is csökken a költségvetési hiány és az államaddósság. Szerinte a jövőre tervezett 3,4%-os gazdasági növekedést a legtöbb elemző reálisnak tartja.

A 2025-ös költségvetés alapjai

A miniszter hétfőn 10 órakor adta át Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés alelnökének hivatalos keretek között is a 2025-ös költségvetésről szóló törvényjavaslatot.

A járvány kitörése utáni 4 nehéz éven vagyunk túl: energiaválság, az amerikai elnökválasztás a költségvetés benyújtásának gyakorlatában is változást eredményezett - kezdte beszédét Varga Mihály. Bár továbbra is bizonytalan környezetben vagyunk, a kilátások biztatóak - értékelte az USA elnökválasztás következményeit.

Trump megválasztásával és az utána elinduló esetleges európai folyamatok nyomán megnőtt a béke esélye, ezzel pedig a kilátások is javultak

- mondta Varga Mihály.

3+1 adatot szeretnénk mondani, ami miatt kedvezőbb lehet a 2025-ös év:

Elindult idén a gazdasági növekedés, ha nem is olyan mértékben, mint korábban arra számított a kormány.

Gazdasági optimizmus van, nő a reálbér.

Élénkül a fogyasztás.

Nemcsak a magyar kormány bizakodik, hanem a nemzetközi intézmények is, amelyek prognózist adtak a magyar gazdaság kilátásairól. Ők is élmezőnybeli teljesítményt várnak a magyar gazdaságtól jövőre az EU-ban.

A magyar gazdaságot visszaállítjuk a magas ütemű gazdasági pályára, ami a járvány kitörése előtt jellemezte Magyarországot - folytatta. Ehhez új gazdaságpolitikára van szükség, valamint gazdasági semlegességre - mondta, majd 5 elemet emelt ki:

Családok támogatása.

Megerősítjük a kis és közepes vállalkozásokat.

Megvédjük a reziscsökkentést, ha más formában is, mint korábban.

Megőrizzük a nyugdíjak értékét.

Az ország fizikai biztonságát továbbra is garantálni kell.

Emlékeztetett arra is, hogy a 2024-es költségvetés egy védelmi költségvetés volt. A 2025-ös költségvetés már az új lehetőségek költségvetése lehet, kellő óvatosság mellett, egy békeköltségvetés, melynek középpontjában az építkezés áll - sorolta a tárcavezető.

A hiány és az államadósság további csökkentése a cél

- szögezte le. Ez alapján jövőre 3,7%-os hiánycéllal számol a kormány, 2026-ban pedig 3% alatti hiánycél jön.

Szerinte a 3,4%-os GDP-növekedés a legtöbb elemzőház szerint reálisan elérhető. A kamatkiadások mértéke a GDP arányában 3,8%-ra csökkenhet.

A költségvetési tervezetet előzetesen megküldte a kormány a Költségvetési Tanácsnak, amely véleményezte a dokumentumot és Varga Mihály szerint a KT egyetértett a tervezettel.

Részletes számok

A legtöbb területnek az infláció feletti mértékben nőhet jövőre a támogatása - ismertette a miniszter.

Fizikai biztonság, honvédelem: elérik a GDP 2%-át, a NATO vállalásnak eleget tesz Magyarország. Kiadások összege: 1753 milliárd forint.

Határvédelmi költségek: megközelítik a 800 milliárd forintot eddig ezek a költések, jövőre erre a célra 40 milliárd forintot tervez erre fordítani a kormány. Emiatt példátlan büntetést kapott a kormány, ami költségként merül fel és ezzel számolni kell a büdzsében. Számít a kormány arra, hogy kivegye az EB is ebből a költségből a részét.

Rendvédelmi közbiztonsági kiadások: 1396 milliárd forint.

Családok támogatása: 3754 milliárd forint jut erre a célra jövőre. A családi adókedvezmény rendszerét a kormány fenntartja, és kedvezőbb irányba módosítja, megduplázza a kormány 2 lépésben ezt a kedvezményt. Új elem: munkáshitel program.

Rezsivédemi intézkedések maradnak, más szerkezetben. A jövő évi költségvetésben ez 880 milliárd forintot tesz ki. A Rezsivédelmi Alap megszűnik, de a rezsitámogatási tételeket elkönyveli a PM a különböző tárcákhoz.

Egészségügy: 3717 milliárd forint jut erre a célra, 330 milliárd forinttal magasabb, mint az idei évi összege.

Különadók

A költségvetés helyzetének javulását jelzi, hogy a kormány folytatja a különadók kivezetését 2025-ben - jelezte Varga Mihály.

Légitársaságokra kivetett különadót eltöröljük, valamint a gyógyszergyártók és a távközlési cégekre kivetett különadók mértékét csökkentjük. A reklámadót is felfüggesztjük még egy évre - ismertette.

Mivel jelentősen megemeltük a tárcák költségvetését, és a tárcák rendelkeznek tartalékkal is, ezért a 100 milliárd forintos általános tartalék elegendő lesz - értékelte.

Menetrend

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke az elfogadás körülményeiről osztott meg részleteket a sajtóeseményen.

A fejezeti kötetek beérkezését követően november 27.-28.-29-én 30 órás időkeretben fogja tárgyalni a költségvetést az Országgyűlés. A módosító javaslatok november 28-ig érkezhetnek be. Ezután jön a bizottsági vita, amelyből előáll az összegző javaslat, december 16-án kerül a parlament elé ez a javaslat, már egy rendkívüli parlamenti ülésen.

A zárószavazásra december 20-án kerül sor

- mondta Latorcai János.

Kérdések és válaszok

A Portfolio érdeklődésére Varga Mihály kifejtette: a 2025-ös költségvetés későbbi benyújtásának gyakorlata inkább egy kivétel,

a korábban jellemző gyakorlattal, vagyis a tavaszi benyújtással és korai elfogadással nem szeretne felhagyni a kormány és jövőre visszaállhat a korábbi gyakorlat.

Szerinte ezt megalapozza az, hogy négy nehéz esztendő után 2025-től egy új korszak nyílik, új lehetőségek nyílnak meg mindenki számára, a konfliktusok az eszkaláció helyett mérséklődnek.

Megismételte Orbán Viktor bejelentését, miszerint az USA és Magyarország között kötendő nagy megállapodás keretében újratárgyalhatják a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, a minisztériumban már eddig is dolgoztak ennek helyreállításán. Szerinte az egyezmény felmondása politikai indíttatású volt.

Több olyan eleme is van a jövő évi költségvetésnek, amelyek azért kerültek bele, mert Donald Trump lett az Egyesült Államok következő elnöke

- fogalmazott a miniszter.

Ha nem Donald Trump nyerte volna a választásokat, akkor megemelte volna a kormány a honvédelmi kiadásokat jelentősen - jelezte példaként.

Ha a várakozások felett alakul a gazdaság növekedése, és például 3,5% felett lesz a GDP-növekedés 2025-ben, akkor a nyugdíjasok részesülhetnek nyugdíjprémiumban - válaszolta egy másik kérdésre Varga Mihály.

A kormánynak nincs árfolyamcélja, ez az MNB hatáskörébe tartozik, a PM egy technikai számmal tervez, ez jövőre 397,5 forintos euróárfolyamot jelent - húzta alá Varga Mihály, aki szerint nem okoz gondot a költségvetés számára, ha az árfolyam végül magasabb lesz.

Reális a gazdasági növekedésre vonatkozó kormányzati prognózis, ezt a legtöbb elemzőház, hitelminősítő így gondolja, a legnagyobb nemzetközi hitelminősítők döntései is ezt támasztják alá - mondta a miniszter, aki arról is beszélt, hogy legutóbb az egyik nagy nemzetközi hitelminősítő szakembereivel hetekig egyeztettek. Majd felidézte, hogy legutóbb nem is módosított ez a hitelminősítő a magyar adósbesoroláson, és a hozzá tartozó kilátáson. Még két ilyen nagyobb hitelminősítői vélemény érkezik idén - idézte fel.

Olyan hiánypályát kell Magyarországnak, ami nem szűkíti indokolatlanul nagy mértékben a magyar gazdaság növekedési lehetőségeit - jelezte arra a kérdésre, hogy jövőre miért nem lesz 3% alatt a költségvetés hiánya.

Szerinte idén elérhető a GDP-arányos 4,5%-os hiánycél, ennek elérését szolgálta az év közben végrehajtott 400 milliárd forintos adóemelés, valamint a 675 milliárd forintos beruházáselhalasztás. Az érvényben lévő és hatályos költségvetés 2,9%-os idei hiánycélt törvényileg nem tervezi átírni a kormány, áprilisban bejelentették a hiánycél módosítását, amit elegendőnek tekint Varga Mihály.

Előzmények

A főbb számokról és a jövő évi büdzsé főbb paramétereiről már korábban írtunk cikket a Költségvetési Tanács véleménye alapján:

Amit eddig tudunk a főbb számokról:

Az idei évre prognosztizált 0,8%-os GDP-növekedés után jövőre 3,4%-os növekedés jöhet.

A tervezet szerint 3,2 százalékon alakul az infláció.

A növekedést felhasználási oldalról elsősorban a háztartások fogyasztási volumenének 3,9 százalékos emelkedése, valamint a bruttó állóeszköz-felhalmozás 5,1 százalékos bővülése támogatja, míg a nettó export hozzájárulása enyhén negatív (-0,1 százalékpont).

Az export 3,4 százalékos növekedésével számol a tervezet.

2025-ben enyhén, 0,1 százalékkal tovább nőhet a foglalkoztatottak száma. A létszámbővülés teljes egészében a versenyszféra folyamataiból ered, a közszférában nem történik változás.

A bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal emelkedhet, ami 5,3 százalékos nettó reálbérnövekedéssel párosul 2025-ben.

A vásárolt fogyasztás folyó áron számolt értéke 7,8 százalékkal nő, ezáltal a KT értékelése szerint a költségvetés szempontjából kulcsfontosságú áfa adóalapja érdemben emelkedhet.

A tervezet 397,5 forintos euró árfolyammal számol.

