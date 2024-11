Virág Barnabás: Külföldi értékpapírokba megy a magyarok megtakarítása

Négy nagy megatrend van az átalakuló gazdaságban, az átmenetek segítéséhez pedig a gazdaságpolitika szeretne támogató környezetet teremteni – mondta el Virág Barnabás a Budapesti Értéktőzsde BÉT50 konferenciáján . Az MNB alelnöke hozzátette: a korábbi növekedést serkentő intézkedés, a kereslet élénkítése most nem használható, mert inflációs kockázatokat hordoz. A gazdasági növekedést pedig csak alacsony inflációs közegben lehet megteremteni szerinte. Virág Barnabás azt is elmondta, hogy a magyar megtakarítása ráta magas, de a befektetések nagy része külföldi eszközözökbe megy.

Virág Barnabás azzal kezdte beszédét, hogy továbbra is egy sikeres, felzárkózó gazdaságot szeretne látni az MNB, a cél változatlan a nehéz külső gazdasági környezet ellenére. A finanszírozás azonban kulcskérdés ennek a célnak a megvalósításához – mondta az Magyar Nemzeti Bank alelnöke.

Emlékeztet, hogy a 2020-as évtizedben lassult a világgazdaság általános növekedési üteme, miközben komoly eltérések vannak a régiók között. Ha az előző évek trendjeit mérjük, akkor látszik, hogy az USA képes volt visszatérni a korábbi évtized növekedési trendjére, Kína ezen dolgozik, a legnagyobb gond viszont az európai gazdaságban van szerinte.

Van négy olyan megatrend, ami emögött a folyamatok mögött áll, ezek egymást erősítik.

Egyrészt van egy demográfiai plató , egyre szűkül a munkaerőpiac már a fejlődő gazdaságokban is.

, egyre szűkül a munkaerőpiac már a fejlődő gazdaságokban is. Az éghajlati körülmények változása komoly változásokat hoz, igény van a zöld átmenetre.

változása komoly változásokat hoz, igény van a zöld átmenetre. Van egy technológiai forradalom , digitalizáció, mesterséges intelligencia, ami komoly kihívás is a lehetőségek mellett.

, digitalizáció, mesterséges intelligencia, ami komoly kihívás is a lehetőségek mellett. És van egy geopolitikai tényező, több mint 30 régióban van jelenleg is konfliktus.

Milyen következményei vannak ennek a négy megatrendnek? – tette fel a kérdést. A gazdaságok egyszerre szembesülnek a visszatérő inflációs nyomás, növekedő adósság és gyenge növekedés hármasval.

Ebből kell kitörni Virág Barnabás szerint.

A demográfiai lassulás nem csak a fejlett világ problémája, már Kínában is látszik a demográfiai kihívás, egyre nagyobb harc lesz a képzett munkaerőért: bérfelzárkózásnak kell megvalósulnia Kelet-Közép-Európában is, így Magyarországon is. A zöld átmenetnek óriási forrásigénye van: a világgazdaság 20-25%-át költik az országok beruházásokra, ennek a negyedét a zöld átmenetre kell allokálni. A digitális forradalom kapcsán fontos volt a Draghi-jelentés, amely szerint az európai lemaradás nagy része az IT-szektorhoz köthető.

Az országok egyre többet költenek hadi kiadásokra, és a globális kereskedelmet korlátozó intézkedések száma is nő, ezek mind hatással vannak a finanszírozásra. Összességében az látszik, hogy ezeknek a fent bemutatott átmeneteknek óriási finaszírozási igénye lesz.

A gazdaságpolitika szerepe itt jön be a képbe, hiszen mindenki minél gyorsabban gazdasági növekedést akar elérni.

A munkaerőpiacok a nagy gazdaságokban teljes foglalkoztatás meleltt működnek, így a keresletgenerálás most nem működik, mert inflációs hatása lehet.

Csak alacsony inflációs közegben lehet a gazdasági növekedés alapjait megteremteni

– mondta Virág Barnabás.

Hozzátette: magas a megtakarítási hányad a lakosságnál és a vállalatoknál is, nagyon meggondolja mindenki, hogy mire költ, miközben a beruházásokat alapvetően kell allokálni más forrásokra. Teljesen új beruházási szerkezetet kell kialakítani. A magas megtakarítási hányad Európában is jellemző, de Magyarországban ez magasabb.

Ez nem probléma, ezt a magas megtakarítást használni kell

– mondta. Nem küzdeni kell ezzel, és nem fogyasztást generálni belőle, hanem a beruházások felé fordítani Virág Barnabás szerint. Elmondta, hogy ez még az EU-s forrásokhoz képest is jelentős összeg, ami mobilizálható lenne a gazdaság élénkítésére. A megtakarítások nagy része külföldi eszközt finanszíroz. Külföldi kötvénybe, külföldi részvénybe megy a pénz. A cél az lenne, hogy a magyar eszközökbe menjenek ezek a források – mondta.

Elmondása szerint a Budapesti Értéktőzsde a magyar vállalatok finanszírozásának egy nagyon fontos színtere lehet a jövőben.

Címlapkép forrása: Portfolio