Idő előtt megszakadhat az orosz gázszállítás Ausztria felé! - Egyéves csúcsra ugrott a gázár

Jelentős fejlemény jelentős piaci hatással

A csoport vezérigazgatója csütörtökön délután a Bloombergnek adott nyilatkozatban jelezte: közölték a Gazprommal, hogy ezt a 230 millió eurót és a kamatait nem fogják kifizetni a leszállított gázért. Ezért utalása szerint

benne van a pakliban, hogy az orosz cég leállítja a gázszállítást, de ezt a helyzetet is képesek kezelni minimális veszteségekkel.

Így még az év vége előtt, az orosz-ukrán tranzitszerződés lejárta előtt megszakadna Ausztriába az orosz gázszállítás közel hat évtized után. Részben ezen kilátás miatt egyéves csúcsra, 45 euró fölé ugrott a gázár a holland TTF gáztőzsdén.

Forrás: tradingeconomics.com

Tegnap a szlovák és az azeri gázkereskedő cég megállapodása már növelte az esélyét annak, hogy az orosz-ukrán tranzitszerződést nem újítják meg a felek, mert a szlovákok meg tudják oldani az ellátásukat az ukrajnai útvonal kiesése mellett is. Most pedig az OMV is azt hangsúlyozta, hogy minden eshetőségre fel van készülve, el tudja látni az ügyfeleit gond nélkül még akkor is, ha teljesen kiesik az orosz gázszállítás, amelynek havi mennyisége 5 TWh.

Hogy jutottunk idáig és hogyan tovább?

A gázvita háttere az, hogy az orosz-ukrán háború kitörése után az orosz fél nem teljesítette szerződésszerűen a szállítási kötelezettségeit Németországon át, majd 2022 szeptemberében le is állt a szállítás az Északi Áramlaton keresztül, emiatt választottbírósághoz fordult az OMV. Ennek az ítélete született meg november 13-án, amely alapján az osztrák cég 230 millió eurót, és elmaradt kamatait követelheti a Gazprom Exporttal szemben. Ezt a pénzt pedig az OMV azonnali hatállyal szembe állítja azokkal a pénzekkel, amelyeket neki kellene kifizetnie a Gazprom Export felé a még folyamatosan érkező gázszállítások számlái alapján.

Könnyen belátható, hogy az orosz fél nem szívesen fog úgy gázt szállítani az osztrák partnernek, ha előre tudja, hogy egy részét nem fogják neki kifizetni, hiszen ezt az OMV meg is mondta az oroszoknak.

Így bár az OMV és a Gazprom Export közötti hosszú távú gázvásárlási szerződés 2040-ig tartana, illetve idén év végéig még él az orosz-ukrán tranzit- és interkonnektor szerződés, de esélyes, hogy még ezt megelőzően leáll az orosz szállítás.

Mindezek miatt az OMV a Gas Marketing & Trading GmbH leánycégére utalva (OGMT) a szerda esti közleményében világosan le is írja a lépése potenciális kedvezőtlen következményeit:

Az OGMT és a Gazprom Export közötti osztrák gázszállítási szerződés szerinti szerződéses kapcsolat romlása várható, beleértve a gázszállítás esetleges leállítását is. Ebben az esetben kisebb egyszeri fedezeti veszteségek keletkezhetnek, amelyeket azonban egyértelműen ellensúlyozni fognak a behajtott károkból származó pozitív hatások.

Azt is hangsúlyozza azonban, hogy "Az OMV folyamatos diverzifikációs stratégiájának részeként folyamatosan és sikeresen építette ki gázellátását nem orosz forrásokból és további csővezeték-kapacitásokból. Gázportfóliója több norvégiai ellátási forrást, valamint további hosszú távú LNG-mennyiségeket foglal magában. Az OMV megerősíti, hogy a Gazprom Export esetleges ellátási zavarai esetén is képes lesz a teljes szerződéses gázmennyiséget szállítani ügyfeleinek. Ezen túlmenően az OMV ausztriai gáztárolása jelenleg több mint 90 százalékos."

Mindezek után csütörtökön délután jelent meg egy Bloomberg-interjú az OMV vezérigazgatójával, amelyben Alfred Stern azt hangsúlyozta: az Európába irányuló orosz gázszállítások leállítása miatti energiaválság bebizonyította, hogy "túl sok kockázat és bizonytalanság" kapcsolódott az OMV Gazprommal kötött hosszú távú szerződéséhez, ezért "nem támaszkodhatunk többé kizárólag a Gazpromra".

A választottbíróság által jóváhagyott 230 millió eurós kártérítési igénynek a gázszámlákkal szembeállítási tervére utalva Stern jelezte:

A Gazprom most már tudja, hogy mi ezt fogjuk tenni.

Hozzátette: az orosz gázóriás cselekedhet a fizetés előtt, vagy amikor az esedékessé válik, vagy akár nem tesz semmit. Úgy folytatta: "Minden eshetőségre fel vagyunk készülve".

Az Ausztriába irányuló gázimport nagyjából 90%-a orosz eredetű az osztrák energiaügyi minisztérium kimutatása szerint, tehát komoly a tétje annak, hogy hova fut ki az OMV és a Gazprom Export között még fennálló hosszú távú gázszerződés.

Ezzel együtt Stern azt hangsúlyozta az interjúban: "Van egy nagyon világos stratégiánk, amelyet nagyon koncentráltan és következetesen hajtottunk végre. Azt hiszem, azon kevés vállalatok közé tartozunk, amelyek valóban képesek lesznek a választottbírósági ítéletből származó pénz egy részét beszedni."

A közleménnyel összhangban azt hangsúlyozta a vezérigazgató:

Olyan alternatív forrásaink vannak, amelyekkel korábban nem rendelkeztünk. Korábban kizárólag a Gazpromtól való ellátástól függtünk. Ez már nem így van, és ezzel megszűnt a függőség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images