Kormányinfó: új lakhatási támogatások bevezetéséről döntött a kabinet

Portfolio 2024. november 14. 11:38

Hatalmas beruházásokra készül a kormány jövőre, de az induló projekteknél egyelőre csak 300 milliárd forintos kiadást számolnak. A jövő évi költségvetésbe bekerülnek a megemelt családtámogatások, a 13. havi nyugdíj állandóvá tétele, valamint egy új lakhatási támogatás is. Így éves szinten akár 1 millió 800 ezer forintnyi segítséget adhatnak a munkáltatók a dolgozóiknak. A munkáltatói és munkavállalói oldal közötti bértárgyalásokba a kormány is beavatkozhat – jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtöki kormányinfón. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük.