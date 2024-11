Óriási átalakulás zajlik Magyarországon: vége a gigantikus akcióknak, de mire kell figyelni a Black Friday idején?

A Black Friday Magyarországon 10 év alatt sokat változott: míg kezdetben hatalmas akciók és impulzusvásárlások jellemezték, ma már tudatosabb, tervezett vásárlás zajlik. Az óriási árengedmények helyett inkább elnyújtott akciós időszakokkal találkozhatunk. Ez azonban lehetőséget ad arra, hogy körültekintően mérlegeljünk, és árfigyelő alkalmazásokkal, listákkal készüljünk az akciókra. Így a Black Friday még mindig jó alkalom lehet a szükséges termékek, például karácsonyi ajándékok kedvezményes beszerzésére, de a villámakciók kora lejárt.

2014. november 28-a mélyen bevésődött az emlékezetembe. Egy futárszolgálat értékesítési igazgatójaként dolgoztam, és részt vettünk egy akkoriban új online kereskedő piacra lépésében. Az első tárgyalásaink során hitetlenkedve hallgattuk a terveket, kíváncsian, de szkeptikusan, hogy milyen célokat tűztek ki a Black Friday napjára Magyarországon. A várakozások eltörpültek a valóság mellett: az akciók mértéke, a hatalmas vásárlói érdeklődés és az elképesztő forgalom mindenkit meglepett. Több százezer csomag egyetlen nap alatt, soha nem látott kedvezmények – a Black Friday hirtelen bekerült a magyar vásárlók, kereskedők és logisztikai szolgáltatók naptárába.

De vajon 2024 novemberének utolsó péntek reggelén is ilyen izgatottan várjuk majd az akciók elindulását?

10 éve robbant be Magyarországra a Black Friday

A Black Friday magyarországi bemutatkozása mindössze 10 évvel ezelőtt, 2014. november 28-án történt. A jelenség gyorsan népszerűvé vált, több kiskereskedelmi lánc és online áruház is jelentős árengedményekkel csábította a vásárlókat – de nem egy, hanem jellemzően inkább két pénteken, amin a két legnagyobb kereskedő osztozott.

Az első két-három évben a Black Friday napjai tele voltak izgalmakkal és kihívásokkal. Vásárlóként érdemes volt előre felkészülni: listákat írni, az árakat előzetesen feltérképezni, és figyelni, hogy az akciók éjfélkor vagy hajnalban kezdődnek-e. Az igazi akcióvadászat abban rejlett, hogy a vásárlóknak gyorsan kellett dönteniük, hiszen az igazán jó áron kínált termékek – legyen szó nagy értékű műszaki cikkekről, pelenkáról vagy mosószerről – villámgyorsan fogytak, így az azonnali döntés kulcsfontosságú volt.

Az első években az akciós időszak volumene minden képzeletet felülmúlt, az online áruházak csomagszáma az akciós napokon sokszorosa volt az átlagos forgalomnak.

A kereskedők számára ez az időszak sok tanulsággal járt: az online áruházak terhelhetőségét tesztelte a vásárlási roham, és a logisztikai problémák, az operációs gyengeségek hamar kiderültek. Egyes oldalak összeomlottak a nagy forgalom alatt, míg más esetekben a csomagok kiszállítása húzódott hetekig a futárszolgálatok kapacitáshiánya miatt.

Az első meglepetés után gyorsan felzárkózott a piac

A következő évek az online kereskedelem folyamatos növekedéséről szóltak, és ez igaz volt a Black Friday időszakára is. Az akciós napok során tapasztalt forgalom akár sokszorosa volt az év más időszakának, de a problémák egyre kevésbé jellemezték ezt az időszakot. A szakma gyorsan tanult: 2016 óta a kereskedők és a logisztikai szolgáltatók is nagyon tudatosan, akár napi volumeneket és terhelést tervezve, elnyújtott kiszállítási időszakkal, közösen készülnek a megnövekedett terhelésre.

Az évek során az eredetileg Magyarországon két pénteki nappal induló Black Friday átalakult, és egy hosszabb akciós időszakot jelent.

Sőt, míg eleinte a Black Friday novemberben volt, most a kereskedők közötti verseny eredményeképpen az is megszokott, hogy egyes nagyobb boltok akár júliusban is rendeznek „Black Friday”-t - az elnevezés elveszítette eredeti jelentőségét és mára gyakorlatilag a „jelentős árengedmény” szinonimájává vált.

Felmérésünk szerint 2023-ban a magyar webáruházak 52%-a tartott Black Friday promóciót, 8%-uk pedig Cyber Monday akciót. Nem az egynapos Black Friday akciók jellemzik a piacot: a kereskedők egy jelentős része több napos vagy akár több hetes akciós időszakkal készült, ami megkönnyíti a logisztikai tervezést és a forgalom egyenletesebb eloszlását. 36%-uk egész hétig tartó kedvezményeket kínált, míg mindössze 8% tartotta meg a hagyományos, egynapos Black Friday-t – az idei évben is hasonló, elnyújtott akciós időszakra készülhetünk.

A karácsony előtti roham átalakult – míg korábban kifejezetten decemberben voltak a legerősebb vásárlási napok, addig a Black Friday akcióknak köszönhetően a szezon már novemberben elkezdődik, így hosszabb idő áll rendelkezésre a kereskedőknek és a vásárlóknak, nincsenek akkora terhelések sem egy-egy pénteki napon, sem december utolsó két hetében az elnyújtott időszaknak és az akciós aktivitások időbeli eltérésének köszönhetően.

Már nem ugyanúgy vásárolunk, mint 10 éve

A Black Friday az első években igazi akcióvadászatot jelentett, ahol gyors döntésekre volt szükség. Nem volt idő hezitálni: a legjobb ajánlatok pillanatok alatt eltűntek. Ez a vásárlási élmény sokak számára izgalmas volt, míg mások számára frusztrációt jelentett, különösen, amikor a weboldalak túlterhelődtek. Mivel hirtelen kellett dönteni, nem igazán lehetett felkészülni, sok esetben olyan termékeket is megvásároltunk, amelyek valójában nem is voltak annyira jó áron. Mostanra viszont a legnagyobb kereskedők gyakran előre elárulják, mely termékek lesznek akcióban, így lehetőség van a felkészülésre, átnézni a kínálatot és kiválasztani a megfelelő ajánlatot. Mivel már nem korlátozódik egy napra az akció, nincs nyomás a vásárlón, hogy azonnal döntsön - a spontán impulzusvásárlások aránya visszaesett, és sokkal inkább a tudatos vásárlások kerültek előtérbe, ezzel együtt azonban a volumen is csökkent.

Jelenleg az elhúzódó recessziós időszaknak köszönhetően a vásárlóerő csökkenése figyelhető meg, és az impulzusvásárlások helyett az árérzékeny, visszafogott beszerzések jellemzik a piacot.

A tudatos, átgondoltabb vásárlás előtérbe került, a vásárlók alapos kutatást végeznek, árfigyelő alkalmazásokat használnak, és célzottan keresik a legjobb ajánlatokat. Online vásárlók körében készült reprezentatív kutatásunk szerint mindössze az online vásárlók 11%-a tervez 2024-ben biztosan vásárolni a Black Friday időszakban, míg 57%-uk bizonytalan volt abban, hogy talál-e megfelelő ajánlatot. A vásárlások nagy része tervezetté vált, a vásárlók 75%-a olyasmit vásárol, amit egyébként is megvenne, de az akcióknak köszönhetően kedvezőbb áron juthat hozzá. A karácsonyi ajándékok beszerzése fontos szerepet kap - a vásárlók 42%-a használja ki a Black Friday-t kifejezetten erre a célra.

Az akciók is visszafogottabbak lettek, és a szabályzásnak köszönhetően kikerültek a rendszerből a nagyon nagy kedvezménnyel, de csak néhány darabos készlettel kínált akciós termékek.

A tudatos vásárlás lépései

A 2024-es Black Friday akciókra érdemes néhány alapszabályt követni, hogy a legtöbbet hozhassuk ki az akciókból.

Készítsünk listát a megvásárolni kívánt termékekről, használjunk árfigyelő alkalmazásokat, vagy a weboldalak árértesítés funkcióját, hogy időben értesüljünk a legjobb ajánlatokról.

Fókuszáljunk a szükséges termékekre, és kerüljük az impulzív döntéseket. Az előzetes árfelmérés, tájékozódás segíthet megtalálni a valódi akciókat.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legjobb akciók már november elején megjelenhetnek, ezért érdemes figyelemmel kísérni a korai ajánlatokat.

Legyünk felkészülve a gyors döntésekre, de ha a kívánt termék nem elérhető, legyen alternatívánk.

Akármennyire is vonzó egy akció, győződjünk meg arról, hogy a webáruház megbízható és a visszáru feltételek megfelelnek a törvényi előírásoknak.

Időben intézzük a beszerzést – vásároljunk minél korábban, hogy elkerüljük a logisztikában esetleg előforduló torlódásokat.

Milyen lesz az idei Black Friday?

Az első években jellemző nagyon kedvező árakat talán már hiába várjuk – azonban biztosak lehetünk abban, hogy a két új piaci szereplőnek is köszönhetően ismét élénkül a verseny és lesznek jó akciók, egyedi, korlátozottan elérhető ajánlatok. A logisztikai piac átalakulásának okán

Idén előfordulhat, hogy lesznek kisebb-nagyobb fennakadások a kiszállításban, ezért rendeljünk időben, különösen, ha külföldről tervezzük az ajándékok beszerzését.

Bár az „igazi” dátum november 29-re esik, már most is bőven benne vagyunk a Black Friday időszakban. Az impulzusvásárlások ideje lejárt, a tudatos vásárlók számára ez az időszak mégis kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a legjobb áron szerezzék be a szükséges termékeket. Érdemes mielőbb nekilátni az árak összehasonlításának és a bevásárlásnak – és bízzunk abban, hogy idén is lesznek különleges, izgalmas, korlátozottan elérhető ajánlatok a hozzám hasonlóan akcióvadász vásárlók számára is.

