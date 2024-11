Kiderült, hány fokban terjesztik leginkább a szúnyogok a halálos kórt

A dengue-láz terjedése és az éghajlatváltozás közötti összefüggést vizsgálta egy új tanulmány, amely szerint a betegség előfordulásának közel ötöde a globális felmelegedésnek tulajdonítható. A kutatók figyelmeztetnek: ha nem teszünk lépéseket a klímaváltozás mérséklésére, ez az arány 2050-re akár 60%-ra is emelkedhet - számolt be a Live Science

A kutatás során 21 ázsiai és amerikai ország 1,5 millió dengue-fertőzését elemezték az 1993 és 2019 közötti időszakban. Az elemzésbe csak olyan országokat vontak be, ahol a betegség endémiás, vagyis rendszeresen előfordul. A szakemberek figyelembe vették a hőmérséklet emelkedését, a változó csapadékviszonyokat és a népsűrűség eltolódását is. Statisztikai módszerekkel megállapították, hogy kifejezetten az emelkedő hőmérséklet volt felelős a dengue-fertőzések 19%-áért.

Erin Mordecai, a Stanford Egyetem biológia docense, a tanulmány társszerzője elmondta:

Ez az első alkalom, hogy az éghajlatváltozást ok-okozati összefüggésbe hozták a dengue terjedésével.

A szakember hozzátette, hogy a szúnyogok hidegvérű állatok, így belső hőmérsékletük a környezet függvényében változik. Minél melegebb a hőmérséklet, annál gyorsabban nőnek és szaporodnak, ami megnöveli a betegségterjesztésre képes egyedek számát.

A kutatók megállapították, hogy létezik egy optimális hőmérséklettartomány, amelyben a szúnyogok képesek a dengue-fertőzést emberre átvinni. 15 Celsius-fok alatt a vírus túl lassan szaporodik a szúnyogokban ahhoz, hogy könnyen terjesszék. A hőmérséklet emelkedésével azonban a szúnyogokban lévő vírus mennyisége megnő, és így magasabb fertőzési arányt eredményez, amely

körülbelül 29 Celsius-foknál éri el a csúcspontját.

Az előrejelzések szerint Peru, Mexikó, Bolívia és Brazília egyes területein - ahol a dengue már most is endémiás - a következő évtizedekben több mint 150%-kal emelkedhet a fertőzések száma. Ugyanakkor a 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet lerövidítheti a szúnyogok élettartamát, így az amúgy is nagyon meleg régiókban, például Vietnam déli részén, a hőmérséklet emelkedése némileg csökkentheti a fertőzési arányt.

Mordecai hangsúlyozta: "A szén-dioxid-kibocsátást csökkentő és ezáltal a globális felmelegedést mérséklő intézkedések segítenének megelőzni a globális fertőzéseknek ezt a potenciális növekedését." A kutatók azt jósolták, hogy ha a szén-dioxid-kibocsátás 2050 körül vagy azt követően nettó nullára csökken, akkor a dengue-esetek száma összességében 7%-kal, egyes országokban pedig 30%-kal kisebb mértékben növekedne.

Bár a dengue-fertőzéssel diagnosztizált emberek többsége enyhe tüneteket mutat vagy tünetmentes marad, egyes betegeknél súlyos szövődmények alakulhatnak ki.

A fertőzés miatt kezelt emberek körülbelül 1%-a még mindig belehal a betegségbe, és ez az arány kezelés nélkül 20%-ra is emelkedhet.

Az Egyesült Államokban is egyre gyakoribbá válik a dengue-láz. Az elmúlt években Kaliforniából, Texasból, Floridából, Hawaiiról és Arizonából jelentettek helyben szerzett megbetegedéseket. Mordecai figyelmeztetett: "Jön a dengue, és a dengue egyre rosszabb lesz azokon a helyeken, amelyek jelenleg a határhőmérsékleti tartományban vannak az átvitelhez". Ez érinti a magasan fekvő trópusi régiókat, Brazília déli részeit, Észak-Amerikát és Európát is.

A szakértő szerint ezeken a helyeken jelenleg nem sok dengue-fertőzés fordul elő, köszönhetően a mérsékelt éghajlatnak. A globális felmelegedés azonban azt jelentheti, hogy el kell kezdeniük fokozni a közegészségügyi válaszlépéseket a szúnyogpopulációk és ezáltal a fertőzések számának csökkentése érdekében.

