Átírnák a választási törvényt a kormánypártok

Teljesen átalakulhat a választási körzetek rendszere Magyarországon a hétfő este beterjesztett törvénymódosítási javaslat szerint. A változások érintenék Budapest és Pest vármegye körzeteit, valamint a választási eljárások több technikai részletét is – írja összefoglalójában a Telex

A parlament igazságügyi bizottsága kedd délelőtt tárgyalja a hétfő este beterjesztett, 65 oldalas választási törvénymódosítási javaslatot. A KDNP-s Vejkey Imre hétfő délután hívta össze a bizottságot, de a bizottság tagjai csak este 11 előtt nem sokkal kapták meg a tervezetet.

A javaslat legnagyobb horderejű eleme a választókerületek újrarajzolása:

Budapesten 18 helyett csak 16 választókerület lesz, míg Pest vármegyében 12 helyett 14-re emelkedik ezek száma.

A módosítás miatt nincs olyan fővárosi körzet, amely változatlanul maradna.

A törvénymódosítás technikai elemei közé tartozik, hogy szoros választási eredmények esetén automatikusan újraszámolják a szavazatokat. Ez a szabály akkor lépne életbe, ha az első és második helyezett közötti különbség az összes szavazat 0,5%-ánál, vagy például országgyűlési választás esetén 101 szavazatnál kisebb. Szavazategyenlőség esetén is automatikus újraszámolás következik.

További változások között szerepel, hogy a szavazáson a jövőben nem lesz szükség lakcímkártyára, elegendő lesz a személyazonosító igazolvány, az útlevél vagy a jogosítvány bemutatása.

Emellett a választási értesítők elektronikusan is elérhetővé válnak: a Nemzeti Választási Iroda ezeket a választópolgárok elektronikus tárhelyére is elküldi. Újdonság az is, hogy a választóknak nem lesz kötelező borítékot kapniuk szavazatuk leadásához.

