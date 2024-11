Itt az MNB kamatdöntése

Változatlanul hagyta az alapkamatot mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, az maradt továbbra is 6,5%. A döntés nem okozott meglepetést, a pénzpiaci folyamatokat látva várható volt, hogy nem fog lépni most a jegybank.

A Portfolio által megkérdezett elemzők közt teljes volt a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy az MNB nem fog lépni ezen az ülésen. Sőt, az elemzők úgy gondolják, hogy a jegybank idén már nem is folytatja a kamatcsökkentéseket.

Az MNB legutóbbi ülésén sem vágott, utoljára szeptemberben csökkent az alapkamat 25 bázisponttal. Virág Barnabás alelnök akkor úgy fogalmazott, hogy a következő üléseken a 25 bázispontos kamatcsökkentés vagy a tartás lesz terítéken, a pénzpiaci folyamatok miatt viszont

az MNB azóta nem is mérsékelte az alapkamatot.

Legutóbbi ülésen Kandrács Csaba alelnök elmondta, hogy az MNB kész sokáig a jelenlegi szinten tartani az irányadó rátát, ha ennek látja szükségességét, egyéb lépést ugyanakkor nem tervezett a jegybank. Az alelnök elmondása szerint az MNB célja, hogy biztosítsa a forint kamatfelárát a dollárral szemben.

A jegybank korábbi üzeneteiből tudjuk, hogy a döntései során több tényezőt is figyelembe vesz. Ezek a következők:

az infláció alakulása,

a nagy jegybankok döntései,

a kockázati megítélés alakulása,

a lakossági és a vállalati bizalom alakulása.

Októberben az infláció kellemes meglepetést okozott, az árak 3,2%-kal voltak magasabban, mint egy évvel korábban. A szakértők előzetesen arra számítottak, hogy a szeptemberi 3%-ról 3,5%-ra emelkedik az infláció, vagyis a várakozásoknál jóval kisebb mértékű volt a gyorsulás. havi alapon is enyhe volt az inflációs nyomás, ráadásul ez már nem az első meglepetés volt lefelé, így az infláció enyhülése önmagában lehetővé tette volna a kamatcsökkentést.

A reálgazdasági teljesítmény még inkább: a harmadik negyedévben meglepetésre 0,7%-kal esett a GDP, ezzel Magyarország technikai recesszióba került. Az ipar gyengén teljesít, a beruházások sem alakulnak kedvezően, a monetáris lazítás folytatása kedvezően hathatna a gazdaságra.

Ám a gyenge forint miatt az MNB nem csökkenthet, ezzel ugyanis mérsékelné a forint kamatprémiumát, holott az elemzők szerint a jelenlegi kamatszint sem elég vonzó már ahhoz, hogy távol tartsa a shortosokat a forintpiactól. A forint az amerikai elnökválasztás után 412 fölé gyengült az euróval szemben, és bár azóta volt 404 is az euró. a jegyzés többnyire 408-410 környékén jár. A gyenge forint rontja a gazdasági szereplők bizalmát, valamint fokozza az inflációs aggodalmakat, ezért az MNB stabil forintárfolyamban érdekelt. A forint sérülékenysége önmagában is annyira fontos tényező, hogy egyedül is ellehetetleníti a kamatcsökkentést, feltehetően még a következő üléseken is.

A nagy jegybankokkal kapcsolatos várakozásban sem történt kedvező fordulat, az amerikai gazdaság továbbra is erős, a Fed várhatóan nem siet majd a kamatcsökkentéssel, az amerikai kamatvárakozások nem mozdulnak lefelé. A fent már többször említett forintkamat-prémium a dollárral szemben így csak akkor tud fennmaradni, ha a forintkamat szinten marad.

Az MNB mai döntésről szóló közleményét 15:00-kor teszi közzé, Virág Barnabás, az MNB monetáris politikáért felelős alelnöke is ekkor tart háttérbeszélgetést, amelyről élőben tudósítunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images