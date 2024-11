Vulkánt fedeztek fel Nyugat-Magyarországon

A nyugat.hu számolt be az ELTE szombathelyi oktatójának felfedezéséről.

Zentai Zoltán, az ELTE szombathelyi oktatója

egy eddig ismeretlen Vas vármegyei vulkánt fedezett fel,

amelyről a Savaria Egyetemi Központ facebook-oldalára feltöltött videóban számolt be. A kutató elmesélte, hogy másfél évvel ezelőtt, egy történész egy addig ismeretlen kőzettel állított be hozzá, ami elindította a vizsgálatokat. Zentai elmondta, hogy a Kárpát-medence néhány évvel ezelőtt teljesen máshogy nézett ki, vulkánok sora működött akkoriban a mai Nyugat-Magyarországon.

A videóban Kovács Gábor adjunktus is megszólal, aki még jobban igyekszik a nézőkkel megismertetni az akkori állapotokat. Elmondta, hogy az ős-Rába folyónak nagy szerepe volt a most felfedezett vulkán fejlődéstörténetében, rengeteg hordalékot tett a mára kialudt tűzhányóra, ezzel elfedve azt. Később aztán az itteni kőzetek elhordását végezte a folyó, így egy csonk maradt meg máig, de az is mélyen eltemetve.

Valószínű, hogy az eltelt évmilliók alatt a vulkán kibillent a függőleges helyzetből egy kicsit dél felé. A kutatók elmondták, hogy egy kicsi, mindössze pár száz méter átmérőjű tűzhányó lehetett ez a „fénykorában is”, valószínű, hogy rövid működés után ki is aludt.

