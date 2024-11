Komoly gázellátási nehézség is lehet a régióban az amerikai szankcióból Szijjártó Péter szerint

Az, hogy az Egyesült Államok tegnap este szankciós listára tette a Gazprombankot, amely orosz banknak a régiós országok kifizetik a gázszámláikat, "akár komoly nehézségeket is okozhat ebben a térségben" – jelezte az isztambuli energetikai fórum keretében a régiós szakminiszterekkel való egyeztetés után Szijjártó Péter egy újabb Facebook-posztban . A magyar külgazdasági és külügyminiszter egyúttal nyugtatott is, hogy fél évre elegendő gáz van a magyar föld alatti tárolókban és az MVM-nek egyébként is csak egy hónap múlva kell kifizetnie a következő gázszámlát az orosz bank felé.